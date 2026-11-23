Luego de celebrada la competencia preliminar, una de las etapas más decisivas del certamen, el experto en concursos de belleza Osmel Sousa reveló quién, a su juicio, se convertirá en la nueva Miss Universe, mañana martes, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Estoy tranquilo porque las que yo puse de finalistas, estuvieron bien…”, compartió en sus redes sociales el denominado “Zar de la belleza”.

Recordemos que, durante las pasadas semanas y en medio de la concentración del certamen, Sousa mencionó a las representantes de Venezuela, Clara Vegas; Filipinas, Bea Millan-Windorski; Francia, Garance Authié; Nueva Zelanda, Georgia Waddington, y Puerto Rico, Jennifer Barreto, como las aspirantes que más habían llamado su atención en esta competencia.

Miss República Democrática del Congo, Jessi Kalambayi. (Ramon "Tonito" Zayas)

“La gran sorpresa de la noche para mí fue la del Congo”, sostuvo al hacer referencia a la candidata de la República Democrática del Congo, Jessi Kalambayi. “Tiene un cuerpazo… desfiló en traje de baño fabuloso y en traje de noche, igual. Además, es una mujer licenciada en psicología y habla cinco idiomas”.

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“La colombiana, no me gustó el vestida de negro, la francesa… desfiló bien”, añadió al compartir su impresión sobre Miss Colombia, María Alejandra López, y Miss Francia, Garance Authié.

Sousa también aprovechó el momento para expresar su inconformidad con el estilismo de varias de las candidatas de la 75.ª edición del certamen. Como ejemplo, mencionó el peinado de Miss Chile, Dominga López.

Miss Chile, Dominga López. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Los peluqueros tuvieron muy bajo nivel, muchas salieron muy mal peinadas. Mañana esos peluqueros tienen que lucirse, profesionales que siempre han sido los puertorriqueños”, exhortó.

El experto también compartió quién considera que tuvo la mejor presentación durante la competencia preliminar y dejó claro que, de haberse celebrado la final anoche, ya tendría una ganadora. “Creo que nos tenemos que preparar para obtener la octava (corona)”, escribió en su Instagram.

“Si anoche hubiera sido el concurso, la gran ganadora era Venezuela, porque salió muy bien. Las otras salieron un poquito flojas”, aseguró.

Miss Venezuela, Clara Vegas. (Ramon "Tonito" Zayas)

La gran final de Miss Universe 2026 se llevará a cabo mañana martes en el Coliseo de Puerto Rico, donde Fátima Bosch coronará a su sucesora.