San Juan - Puerto Rico volvió a hacer historia en Miss Universe al conquistar su sexta corona en la edición número 75 del certamen, celebrada en suelo boricua y ante miles de sus compatriotas.

En una noche cargada de emoción, aplausos y orgullo patrio, Jennifer Barreto se alzó con el título de Miss Universe 2026 desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, haciendo realidad el anhelado sueño de sumar una nueva victoria para la isla, desde la última vez en 2006.

Barreto es la primera madre y casada en lograr la corona de Miss Universe.

Como primera finalista quedó República Dominicana, Melissa Núñez, seguida de Venezuela, Clara Vega Goetz, quien obtuvo el puesto de segunda finalista. Por su parte, Filipinas, Bea Milan Windorski y Nueva Zelanda, Georgia Waddington completaron el cuadro de finalistas al ocupar la tercera y cuarta posición, respectivamente.

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Así transcurrió el certamen

El acto de apertura musical estuvo a cargo de La India, Didi Romero y Denise Quiñones que unieron sus voces en una espectacular presentación.

Luego de la presentación de cada delegada, el presentador de televisión Mario López y Miss Universe 2022, R’Bonney Gabriel, quienes conducen la gran final del certamen, anunciaron el grupo de las 30 clasificadas.

Tras el desfile en traje de baño, en el que lucieron diseños enterizos y de dos piezas de color violeta, anaranjado, rosa y amarillo, se anunció el corte a 12 candidatas.

Este grupo de 12 desfiló en traje de gala. La representante de Puerto Rico lució un diseño de Luis Antonio, inspirado en los vestidos que marcaron la historia de Puerto Rico color blanco y plateado.

En la ronda de preguntas del jurado, Miss Universe Puerto Rico optó por utilizar un traductor y contestó su respuesta sobre el uso de la inteligencia artificial en español.

Así fueron los cuadros de 12 y 30 semifinalistas

El Top 12 contó con la participación de Chile, Dominga López; República Dominicana, Melissa Núñez; Estados Unidos, Justus Kelley; Nueva Zelanda, Georgia Waddington; Cuba, Mio Dio; Puerto Rico, Jennifer Barreto; Filipinas, Bea Milan Windorski; Colombia, María Alejandra López; Nicaragua, Jasmine Blandford; Venezuela, Clara Vega Goetz; República Democrática del Congo, Jessi Kalambayi y Francia, Garance Authié.

El Top 30 estuvo compuesto por Nueva Zelanda, Georgia Waddington; Chile, Dominga López; Brasil, Marcella Kozinski; India, Kaziah Mejo; Países Bajos, Melissa Bottema; Islas Turcas y Caicos, Selena Grant ; Perú, Lurén Márquez; Cuba, Mio Dio; Serbia, Nikolina Vujicic; República Dominicana, Melissa Núñez; Curazao, Bianty Roger; Estados Unidos, Justus Kelley; Israel, Danielle Yablonka; Ecuador, Dalia Bucaran; Puerto Rico, Jennifer Barreto; Tanzania, Queenelizabeth Makune; México, María Vargas; Guinea, Justine Kamara; Colombia, María Alejandra López; Ucrania, Anna Nikonova; Panamá, Gabriela González; Costa Rica, Mariale Acosta; Uganda, Mitchelle Daka; Filipinas, Bea Milan Windorski; Francia, Garance Authié; Etiopía, Bruk Belete; Bélgica, Olga Lombardo; Venezuela, Clara Vega Goetz; República Democrática del Congo, Jessi Kalambayi y Nicaragua, Jasmine Blandford.