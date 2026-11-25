Inspirado en los vestidos que marcaron la historia de Puerto Rico en el certamen Miss Universe, la representante puertorriqueña, Jennifer Barreto deslumbró esta noche en la pasarela de traje de noche, con una creación Luis Antonio en homenaje a nuestras cinco reinas universales.

Las cinco mujeres que escribieron la historia al ganar la corona universal fueron Marisol Malaret (1970), con un diseño de brillo y elegancia clásica; Deborah Carthy-Deu (1985), con los delicados bordados lineales que estilizan la silueta, Dayanara Torres (1993), con la pureza del blanco y la fluidez de una caída majestuosa, Denise Quiñones (2001), con la sofisticación del escote halter profundo y Zuleyka Rivera (2006), la sensualidad de una silueta esculpida y el dramatismo de los cristales.

Barreto, aunque tuvo un traspié en la escalera, al igual que otras candidatas, supo llevar el vestido y proyectarse muy elegante. La representante de Puerto Rico entró al grupo de las cinco finalistas con Filipinas, Venezuela, Nueva Zelanda y República Dominicana.

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Miss Universe Puerto Rico. (Ramón “Tonito” Zayas)

La elaboración de este vestido de alta costura recorrió tres destinos, combinando precisión técnica y un extraordinario trabajo artesanal.

El proceso comenzó en Puerto Rico, donde se desarrolló el patrón original a la medida de Barreto. Luego viajó a Nueva York, donde fue digitalizado y se elaboró el patrón en tela, ajustado exactamente a su figura.

Desde allí, llegó a la India, donde artesanos bordaron completamente a mano los canutillos blancos, plateados y transparentes, junto con líneas simétricas de pedrería, informó el equipo de Miss Universe.

Finalmente, la pieza regresó a Puerto Rico, donde el montaje y la confección final se hicieron íntegramente a mano. El resultado es una creación de escote halter profundo, espalda descubierta y falda de corte sirena, cuya silueta se distingue por líneas bordadas simétricamente que realzan la figura y crean un extraordinario juego de luz y movimiento.

La creación se complementa con una imponente capa de plumas blancas, cuya amplitud y movimiento aportan dramatismo y elegancia, en contraste con la silueta ajustada del vestido. Más que un accesorio, la capa simboliza la grandeza y el legado de las cinco reinas universales que precedieron a Barreto.

Cada detalle de esta creación representa un fragmento de nuestra historia, reinterpretado para celebrar la elegancia, la fuerza y la evolución de la mujer puertorriqueña. No se trata de replicar los vestidos del pasado, sino de transformar su esencia en una nueva expresión de belleza.