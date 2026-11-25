¡Máxima Jennifer Barreto! Logra histórico triunfo al conquistar la sexta corona universal
La puertorriqueña se convirtió en la primera mujer casada y madre en conquistar la corona en los 75 años de Miss universe
25 de noviembre de 2026 - 12:42 AM
25 de noviembre de 2026 - 12:42 AM
¡La sexta corona se queda en casa! Puerto Rico conquistó la corona universal por segunda vez desde su propia tierra y ante miles de compatriotas que fueron testigos de una noche inolvidable en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
En medio de la emoción, los aplausos y el orgullo boricua, Jennifer Barreto se alzó con el título de Miss Universe 2026, convirtiéndose en la nueva soberana del certamen y haciendo realidad el anhelo de una isla que esperaba desde hace dos décadas volver a celebrar una victoria de esta magnitud. Desde que pisó el escenario, la boricua logró imponerse ante candidatas de distintos países y capitalizar lo conseguido en la competencia preliminar, donde fue una de las participantes que más destacó.
La boricua hizo historia al convertirse en la primera madre y mujer casada en coronarse como Miss Universe.Como primera finalista quedó República Dominicana, seguida de Venezuela, que obtuvo el puesto de segunda finalista. Por su parte, Filipinas y Nueva Zelanda completaron el cuadro de finalistas al ocupar la tercera y cuarta posición, respectivamente.
En el desfile en traje de baño, deslumbró con una impecable pasarela que generó, una vez más, la euforia entre los presentes y le aseguró un lugar en el Top 12. La presentación de los vestidos de gala fue muy diferente a la de años anteriores, pues contó con el regreso de la tradición de las “Little Sisters Universe”, que volvió para esta edición.
Barreto, quien es madre, recibió una rosa de manos de una de las niñas con la banda de Estados Unidos. La reina la abrazó, protagonizando un momento que emocionó a los presentes. Otro momento memorable fue cuando sorprendió con su cambio de vestido al optar por un diseño del puertorriqueño Luis Antonio, denominado “Cinco coronas, un legado”, un homenaje a las cinco reinas boricuas.
La ronda de preguntas fue determinante y la boricua respondió primero en español y luego en inglés.La victoria de “La Barreto” representa la sexta ocasión en que Puerto Rico conquista el título universal, luego de los triunfos de Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).
Barreto fue coronada por la reina saliente, Miss Universe 2025, Fátima Bosch, quien le colocó la nueva corona “El Resplandor del Legado Eterno”. Otro dos momentos que sorprendieron a todos los presentes en el Choliseo fueron: la presentación de las exMiss Universe Leila Lopes, Alicia Machado, Sheynnis Palacios y la boricua Zuleyka Rivera, quienes acompañaron a las candidatas en un número musical y el número musical de apertura, a cargo de las artistas puertorriqueñas La India, Didi Romero y Denise Quiñones. El trío descendió de una plataforma flotante en una impresionante muestra.
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