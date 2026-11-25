¡La sexta corona se queda en casa! Puerto Rico conquistó la corona universal por segunda vez desde su propia tierra y ante miles de compatriotas que fueron testigos de una noche inolvidable en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

En medio de la emoción, los aplausos y el orgullo boricua, Jennifer Barreto se alzó con el título de Miss Universe 2026, convirtiéndose en la nueva soberana del certamen y haciendo realidad el anhelo de una isla que esperaba desde hace dos décadas volver a celebrar una victoria de esta magnitud. Desde que pisó el escenario, la boricua logró imponerse ante candidatas de distintos países y capitalizar lo conseguido en la competencia preliminar, donde fue una de las participantes que más destacó.

La boricua hizo historia al convertirse en la primera madre y mujer casada en coronarse como Miss Universe.Como primera finalista quedó República Dominicana, seguida de Venezuela, que obtuvo el puesto de segunda finalista. Por su parte, Filipinas y Nueva Zelanda completaron el cuadro de finalistas al ocupar la tercera y cuarta posición, respectivamente.

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1 / 10 | Jennifer Barreto hace historia al convertirse en la mujer más bella del universo . La reina deslumbró con su vestido del diseñador Luis Antonio. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 10 Jennifer Barreto hace historia al convertirse en la mujer más bella del universo La reina deslumbró con su vestido del diseñador Luis Antonio. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

En el desfile en traje de baño, deslumbró con una impecable pasarela que generó, una vez más, la euforia entre los presentes y le aseguró un lugar en el Top 12. La presentación de los vestidos de gala fue muy diferente a la de años anteriores, pues contó con el regreso de la tradición de las “Little Sisters Universe”, que volvió para esta edición.

Barreto, quien es madre, recibió una rosa de manos de una de las niñas con la banda de Estados Unidos. La reina la abrazó, protagonizando un momento que emocionó a los presentes. Otro momento memorable fue cuando sorprendió con su cambio de vestido al optar por un diseño del puertorriqueño Luis Antonio, denominado “Cinco coronas, un legado”, un homenaje a las cinco reinas boricuas.

1 / 9 | Conoce las cinco finalistas de Miss Universe . Las cinco finalistas fueron Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 9 Conoce las cinco finalistas de Miss Universe Las cinco finalistas fueron Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

La ronda de preguntas fue determinante y la boricua respondió primero en español y luego en inglés.La victoria de “La Barreto” representa la sexta ocasión en que Puerto Rico conquista el título universal, luego de los triunfos de Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

Pregunta final de Miss Universe: ¿qué respondió Jennifer Barreto? ¿Qué necesita el mundo ahora mismo de sus líderes?, preguntaron y así contentó Puerto Rico.