San Juan - La próxima edición de Miss Universe ya tiene destino.

Durante la gran final de la 75.ª edición del certamen, celebrada la noche del martes desde el Coliseo de Puerto Rico, la organización anunció que Costa Rica será el país anfitrión de la competencia de belleza en 2027.

El país centroamericano acogerá en la próxima edición del certamen a candidatas de distintas culturas y nacionalidades y allá la nueva soberana de la belleza univesal, Jennifer Barreto se despedirá de su reinado.

En el anuncio se promocionó al destino como “el país con la biodiversidad más grande del mundo”.

Igualmente, la presidenta Laura Fernández Delgado, dio un breve mensaje en el anuncio. “Pura vida en Costa Rica”, sentenció la mandataria.

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Sedes en las pasadas ediciones

En los últimos años, el certamen ha recorrido distintos destinos internacionales.

En 2025, la competencia se celebró en Nonthaburi, Tailandia, donde resultó ganadora Fátima Bosch, de México.

La representante de México, Fátima Bosch, tras ser coronada Miss Universo 2025 en Tailandia. (RUNGROJ YONGRIT)

Un año antes, Ciudad de México fue el escenario de la coronación de Victoria Kjær Theilvig, la primera reina universal de Dinamarca.

Miss Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig recibe la corona tras ganar la 73.ª edición del certamen de belleza Miss Universo en Ciudad de México, el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Fernando Llano) (Fernando Llano)

Por su parte, El Salvador acogió la edición de 2023, en la que Sheynnis Palacios, de Nicaragua, hizo historia al conquistar la corona.

Sheynnis Palacios, Miss Universe 2023. (Indirect Media)

Mientras, en 2022, Nueva Orleans, Estados Unidos, fue la sede del concurso donde se coronó a la anfitriona, la representante estadounidense, R’Bonney Gabriel.

Miss USA, R'Bonney Gabriel al ser coronada Miss Universo durante la ronda final del 71.º certamen de belleza Miss Universo, celebrado en Nueva Orleans, Estados Unidos el sábado 14 de enero de 2023. (Foto AP/Gerald Herbert) (The Associated Press)