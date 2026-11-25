Costa Rica será la sede de Miss Universe en 2027
La noticia fue revelada durante la gran final de Miss Universe 2026 desde el Coliseo de Puerto Rico
25 de noviembre de 2026 - 12:14 AM
25 de noviembre de 2026 - 12:14 AM
San Juan - La próxima edición de Miss Universe ya tiene destino.
Durante la gran final de la 75.ª edición del certamen, celebrada la noche del martes desde el Coliseo de Puerto Rico, la organización anunció que Costa Rica será el país anfitrión de la competencia de belleza en 2027.
El país centroamericano acogerá en la próxima edición del certamen a candidatas de distintas culturas y nacionalidades y allá la nueva soberana de la belleza univesal, Jennifer Barreto se despedirá de su reinado.
En el anuncio se promocionó al destino como “el país con la biodiversidad más grande del mundo”.
Igualmente, la presidenta Laura Fernández Delgado, dio un breve mensaje en el anuncio. “Pura vida en Costa Rica”, sentenció la mandataria.
En los últimos años, el certamen ha recorrido distintos destinos internacionales.
En 2025, la competencia se celebró en Nonthaburi, Tailandia, donde resultó ganadora Fátima Bosch, de México.
Un año antes, Ciudad de México fue el escenario de la coronación de Victoria Kjær Theilvig, la primera reina universal de Dinamarca.
Por su parte, El Salvador acogió la edición de 2023, en la que Sheynnis Palacios, de Nicaragua, hizo historia al conquistar la corona.
Mientras, en 2022, Nueva Orleans, Estados Unidos, fue la sede del concurso donde se coronó a la anfitriona, la representante estadounidense, R’Bonney Gabriel.
Con este anuncio, Costa Rica se prepara para recibir a las delegadas de todo el mundo y convertirse en el próximo escenario de uno de los certámenes de belleza más reconocidos de la industria.
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