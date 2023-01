La ciudad de Nueva Orleans acogió esta noche a una nueva soberana universal. Se trata de R’bonney Gabriel, Miss Estados Unidos coronada por Harnaaz Kaur Sandhu, de India en la edición 71 de Miss Universe que se realiza en el Ernest N. Morial Convention Center en Luisiana.

La primera finalista fue Amanda Dudamel de Venezuela y la segunda finalista fue la joven Andreína Martínez de República Dominicana. Las tres candidatas fueron favoritas desde el inicio de la competencia universal.

La nueva reina universal, natural de Texas es una diseñadora de moda, modelo e instructora de costura. Estudió en la Universidad del Norte de Texas, obtuvo una licenciatura en Diseño de Moda con una especialización en Fibras en 2018

En su juventud se destacó en las artes, los deportes y los viajes. Fue jugadora de voleibol de la escuela secundaria. Actualmente es directora ejecutiva de su propia línea de ropa sostenible, R’Bonney Nola. R’Bonney es la instructora principal de costura en Magpies & Peacocks, una casa de diseño sin fines de lucro con sede en Houston, según publica el perfil de la soberana universal en el portal de Miss Universe. La reina es la primera filipino-estadounidense que ganó Miss USA.

Antes de conocer el resultado final, la tres finalistas tuvieron que medirse en la ronda final de preguntas. ¿Cómo trabajarías para demostrar que esta organización (Miss Universe) empodera y es de progreso?, fue la pregunta para las tres candidatas.

Miss Estados Unidos habló sobre la importancia de invertir en las mujeres y sus talentos. “Cuando plantemos a esas personas en nuestras vidas, las transformaremos”, sostuvo la nueva soberana universal.

Brilla nuestra reina en el certamen

Nuestra representante Ashley Ann Cariño Barreto aspiraba a traer la sexta corona para Puerto Rico, tras ser una de las cinco finalistas, pero no logró entrar al codiciado grupo de Top 3 a pesar de su destacada participación a lo largo de la competencia que inició la semana pasada con la llegada de las 84 candidatas.

Cariño Barreto brilló durante todo la competencia. La beldad boricua entró al grupo de las cinco finalistas de Miss Universe. Las finalistas son Venezuela, Amanda Dudamel, Estados Unidos, R’bonney Gabriel Puerto Rico, Ashley Ann Cariño Barreto, República Dominicana, Andreína Martínez y Curazao, Gabriela Dos Santos.

Las cinco finalistas tuvieron una ronda de preguntas por el panel de jurado.

The final five contestants are announced during the final round of the 71st Miss Universe Beauty Pageant in New Orleans, Saturday, Jan. 14, 2023. Left to right are Miss Dominican Republic Andreina Martinez, Miss Curacao Gabriela Dos Santos, Miss Puerto Rico Ashley Carino, Miss USA R'Bonney Gabriel and Miss Venezuela Amanda Dudamel. (AP Photo/Gerald Herbert) (The Associated Press)

A la puertorriquena le tocó una pregunta de la rapera Big Freedia, quien además fue una de las cantantes que se presentó en la apertura del concurso que inició al estilo del festival Mardi Gras, evento distintivo de Nueva Orleans.

“Si eres electa Miss Universe, ¿cómo representarías a todas las delegadas en tu reinado?”, preguntó la cantante a la puertorriqueña.

La fajardeña respondió: “Soy un espejo de lo que es la mujer. Creo en en poder de soñar hacer nuestros sueños realidad. Sé lo que es no creer en tus sueños, pero también sé lo que es encontrar una voz. Somos la voz del futuro, así que permítete resonar en el tiempo porque. Ese es el poder de la mujeres y así las representaría”.

Con su entrada a las finalistas la beldad puertorriqueña estaba a punto de lograr su sueño de convertirse en la reina del universo. Cariño Barreto hizo historia al poder entrar el grupo de finalistas, que no se lograba desde el 2019 con Madison Anderson quien fue la primera finalista de Miss Universe.

Esta noche, Cariño Barreto entró al primer cuadro de las 16 semifinalistas del certamen y Puerto Rico celebró su desempeñó.

La puertorriqueña fue la primera candidata nombrada en el grupo de semifinalistas. Las otras semifinalistas fueron las representantes de Haití, Mideline Phelizor, Australia, Monique Riley, República Dominicana, Andreína Martínez, Laos, Payengxa Lor, Sudáfrica, Ndavi Nokeri, Portugal,Telma Madeira, Canadá, Amelia Tu, Perú, Alessia Rovegno, Trinidad y Tobago, Tya Jané Ramey, Curazao, Gabriela Dos Santos, India, Divita Rai, Venezuela, Amanda Dudamel, España, Alicia Faubel, Estados Unidos, R’bonney Gabriel y Colombia, María Fernanda Aristizábal.

La reina puertorriqueña se destacó en la pasarela de traje de baño al desfilar con seguridad y mucha sensualidad. Fue una de las más aplaudidas entre el grupo de semifinalistas. Cariño Barreto domina la pasarela con absoluta soltura y estuvo muy sonriente.

Miss Universe (Captura)

Al momento del desfile de traje de noche, nuestra reina no cambió su vestido y volvió a lucir el diseño del reconocido diseñador puertorriqueño de Carlos Alberto. El vestido tuvo unas pequeñas alteraciones.

La reina lució deslumbrante y muy confiada en su pasarela. El vestido de noche fue confeccionado sobre “mesh” y fue bordada a mano. Cuenta con un cuello de la realeza imperial y escote V. En la parte superior, se destacan arabescos artesanales tornasol rodeados de diminutos metales plateados, enmarcando su cuello, busto y esbelta cintura.

Otras de las semifinalistas que se destacaron en la pasarela de traje de noche fueron Perú, República Dominicana, Curazao, Colombia, España, Estados Unidos y Venezuela.

Un concurso festivo

Las presentadoras este año Olivia Culpo y Jeannie Mai Jenkins, quienes sustituyen al pasado anfitrión Steve Harvey. Culpo y Jenkins se gozaron el evento que arrancó con una celebración al estilo Nueva Orleans. Esta vez el ambiente fue festivo y para celebrar a la mujer.

La salida de Harvey fue uno de los cambios que figuraron en el certamen de este año tras la llegada de la nueva dueña de Miss Universe de la multimillonaria tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip, quien es la primera mujer transgénero en dirigir el concurso.

La tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip, nueva presidenta de Miss Universe, ofreció un discurso en medio del certamen y resaltó que este “será el inicio de una nueva etapa dentro de la organización”. También comentó que el concurso buscará el empoderamiento, la igualdad y el liderazgo de la mujer.

La reina puertorriqueña de 28 años también se destacó en la competencia preliminar en los desfiles de traje de baño y vestido de noche, al igual que en la competencia de trajes típicos al exaltar la ciencia boricua con su vestido en honor al Radiotelescopio de Arecibo. Esta noche ha proyectado toda su preparación y seguridad.

En su mensaje a horas antes del certamen internacional la estudiante de ingeniería aeroespacial compartió el sueño que tuvo desde pequeña de competir por la corona universal.

“¡Este día fue un sueño primero! Por favor, no dejes de soñar. No se trata del resultado fuera de ti, se trata de la transformación que te sucede mientras luchas por lo que impulsa tu voluntad y te mueve más. ¡Hoy soy la niña que lo soñó y la mujer que lo vive! ¡Atreverse a soñar! ¡Te amo Puerto Rico!”, expresó la reina de belleza en su cuenta de Instagram.

El jurado de la final son Myrka Dellanos, presentadora del programa “Mesa Caliente” de Telemundo; Emily Austin, actriz, modelo y periodista deportiva; Wendy Fitzwilliam, abogada, actriz, modelo, cantante, presentadora de televisión y Miss Universe; Mara Martin, modelo y activista; Big Freedia, un artiste no binarie, exponente del género “bounce music”, vertiente de la música urbana original de New Orleans; Ximena Navarrete, oriunda de México, es actriz, presentadora, modelo y Miss Universe 2010; Olivia Quido, empresaria filipina, fundadora de O Skin Med Spa y Olivia Quido Clinical Skincare; Sweta Patel, vicepresidente de Mercadeo y Comercialización de Roku y The Roku Channel.

El certamen a nivel local se transmitió por Wapa Televisión, la cadena Telemundo y el canal streaming Roku lo emiten.

La nueva reina universal portará la corona bautizada con el nombre de “Force for Good” (“Fuerza para el bien”). La corona tiene 993 piedras preciosas, con una base compuesta por diamantes y la parte más alta tiene un zafiro de 45.14 quilates.

Nueva corona que lucirá la próxima ganadora de Miss Universe. (Suministrada)

Esta noche se otorgaron los premios de liderazgo a la candidata de Tailandia.

De igual forma se dio a conocer que la nueva sedea del concurso de belleza será en El Salvador. Un video del presidente Nayib Bukele se proyectó para el anuncio.

La nueva Miss Universe tendrá que ir al primer evento oficial del certamen en Tailandia.

Después de que se conozca la decisión del jurado y la nueva reina sea anunciada, por primera vez, las concursantes que hayan quedado en las primeras tres posiciones se mudarán a Tailandia. Los motivos aún no han sido revelados.