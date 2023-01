La edición 71 de Miss Universe se celebra esta noche, 14 de enero, para conocer a la representante que se llevará el tan anhelado triunfo.

El evento ha estado plagado de momentos que lo han hecho atípico. Sin embargo, uno de los que más ha llamado la atención fue el poderoso mensaje de la ahora dueña, la activista transgénero Anne Jakapong Jakrajutatip, de Tailandia, quien relató un sentido discurso sobre cómo ha sido el proceso de esta franquicia en su primera edición al mando.

“Bienvenidos a la plataforma del empoderamiento de las mujeres. Miss Universe ahora será manejado por mujeres y para todas las mujeres, para que celebren el poder del feminismo, la diversidad, inclusión social, equidad de género y creatividad que son causas para el bien”.

En medio de su discurso, quien causó emoción en las redes sociales y en los asistentes al New Orleans Ernest N. Morial Convention Center, hizo una confensión. “Fui abusada por un profesor”, dijo. Esto, fue en su época de infancia. También recordó cómo tuvo que luchar contra la discriminación por cuenta de la sociedad que no la aceptaba como una mujer transgénero y reconoció que hoy no siente ningún tipo de rencor por las personas que le hicieron daño en el pasado.

“La sociedad no quería abrazar la diferencia, pero adivinen qué… yo también los amo, desde el fondo de mi corazón he elegido no rendirme. Convertí el dolor en poder y convertí las lecciones de la vida en sabiduría. Este escenario, que se llama Miss Universe, es donde podemos elevar a todas las mujeres para que se sientan buenas y para que nunca jamás sean convertidas en objetos”, dijo la magnate que desde hace dos meses y medio es la dueña del concurso.

La tailandesa aseguró que quiere convertir el concurso en una plataforma que brille con luz propia, y anticipó que le abrirá la puerta a la equidad y a la diversidad.