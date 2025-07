Muere el actor Julian McMahon, conocido por sus roles en “Charmed” y “Fantastic Four”

McMahon comenzó su carrera en una serie de telenovelas australianas, incluyendo “The Power, the Passion” y “Home and Away” y debutó en el cine interpretando en la comedia de 1992 “Wet and Wild Summer”, coprotagonizada por Elliott Gould y Christopher Atkins.

Su papel cinematográfico más conocido fue el del villano “Doctor Doom” en “Fantastic Four” de Tim Story (2005) y su secuela (2007), “Rise of the Silver Surfer”. Otros trabajos cinematográficos incluyen “Red”, “Faces in the Crowd”, “Paranoia”, “Swinging Safari”, “Monster Party”, “The Surfer” y “The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat”.