La directora de la franquicia de Miss Universe en República Dominicana, Magali Febles, reaccionó hoy al resultado de Melissa Núñez, quien se convirtió en primera finalista de Miss Universe 2026.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Febles felicitó a la dominicana y recordó el proceso de preparación que compartieron para llegar hasta la última etapa del certamen internacional que reunió a 116 candidatas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Anoche, hiciste temblar a 12 millones de personas en RD cuando quedaste entre las dos últimas y escuché otra vez el nombre de República Dominicana, por quinta vez ante más de 100 países, pensé en todos los momentos que solo tú y yo conocemos”, expresó.

Aseguró que, durante la preparación, tuvo que exigirle a Núñez que volviera a intentarlo y que confiara en sus capacidades hasta alcanzar el escenario universal.

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“Como tu directora y entrenadora, me tocó corregirte, pedirte que lo intentaras una vez más y, llegado el momento, quedarme a un lado y verte brillar por ti misma. ¡Qué orgullo sentí al verte ahí!”, manifestó en la publicación en las redes.

Febles también agradeció a la candidata por confiar en su dirección y aceptar sus recomendaciones, incluso durante los momentos más exigentes de la preparación.

Uno de los aspectos que destacó fue el mensaje que Núñez compartió durante la ronda de preguntas del certamen, cuando habló sobre la importancia de la educación y la empatía.

“Gracias por lo que dijiste anoche sobre la educación y la empatía. En ese escenario, con el mundo pendiente de tus palabras, hablaste de algo que llevas en el corazón. Esa voz es tuya, Melissa, y espero que la sigas usando”, añadió.

Aunque no obtuvo la corona universal, Febles celebró el resultado de la dominicana y dejó claro que, para ella, Núñez siempre será una reina.

Fue Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico, quien logró la sexta corona para Puerto Rico, y la segunda en suelo boricua.

1 / 9 | Conoce las cinco finalistas de Miss Universe . Las cinco finalistas fueron Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 9 Conoce las cinco finalistas de Miss Universe Las cinco finalistas fueron Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

“Hoy celebro contigo ese lugar de primera finalista de Miss Universe. Para mí eres una verdadera reina, siempre lo serás y te doy las gracias por representar con tanta dignidad a nuestra República Dominicana”, escribió.

Al concluir su mensaje, la directora también agradeció a quienes acompañaron a la delegación durante el proceso y adelantó que República Dominicana prepara un recibimiento multitudinario para homenajear a Núñez tras su destacada participación en el concurso.

“Esta tarde daremos los detalles. Tú mereces un recibimiento de todo nuestro pueblo. Como la gran reina que eres”, anunció.