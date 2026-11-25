La directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, Yizette Cifredo, anoche todavía intentaba asimilar lo ocurrido, pero el orgullo por el triunfo de Jennifer Barreto en Miss Universe 2026 era evidente en sus palabras.

“Yo todavía estoy asimilando. Estoy bien orgullosa”, expresó Cifredo a El Nuevo Día poco después de la victoria de Barreto en la final celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La también comunicadora resaltó que el trabajo de Barreto no se limitó a su preparación para el certamen nacional, sino que, desde que obtuvo el título de Miss Universe Puerto Rico, asumió el compromiso de evolucionar para enfrentar las exigencias de una competencia internacional.

1 / 15 | Jennifer Barreto y su paso deslumbrante durante la preliminar del Miss Universe. Barreto junto a las 115 delegadas se enfrentaron a una de las etapas decisivas de la competencia, para la cual se han preparado desde que fueron coronadas en sus respectivos países. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 15 Jennifer Barreto y su paso deslumbrante durante la preliminar del Miss Universe Barreto junto a las 115 delegadas se enfrentaron a una de las etapas decisivas de la competencia, para la cual se han preparado desde que fueron coronadas en sus respectivos países. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

“Jennifer trabajó cada minuto desde que se coronó en Puerto Rico para evolucionar de ser una candidata de un certamen nacional a ser una candidata de un certamen universal. Esto es etapa por etapa y un paso a la vez. Le decía a ella: ‘Vamos una cosa a la vez’”, relató.

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Cifredo aseguró que durante la concentración y las distintas etapas de la competencia pudo observar la entrega de la representante puertorriqueña, así como su capacidad para mantenerse atenta y consciente de cada momento.

“Vimos la entrega, vimos lo despierta y presente que estaba en todo momento. Demostró una habilidad increíble”, sostuvo.

Uno de los aspectos que más destacó fue el desempeño de Barreto durante la ronda de preguntas del Top 5, en la que respondió primero en español y luego en inglés.

“Su primera respuesta fue en español y la segunda en inglés. Vimos una mujer que estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Estaba lista para esa corona”, afirmó.

Pregunta final de Miss Universe: ¿qué respondió Jennifer Barreto? ¿Qué necesita el mundo ahora mismo de sus líderes?, preguntaron y así contentó Puerto Rico.

La directora nacional también tuvo palabras para la organización internacional de Miss Universe, a la que aseguró que Jennifer llega como una reina preparada para asumir las responsabilidades del título y representar a las mujeres en distintos escenarios alrededor del mundo.

“Lo único que le puedo decir a la organización es que tienen a una gran reina, que yo sé que va a hacer un impacto bien lindo en todos los lugares que vaya y que va a ser memorable”, manifestó.

Cifredo asumió la dirección nacional de Miss Universe Puerto Rico en marzo de 2022 y durante su gestión, Puerto Rico mantuvo una racha de clasificaciones consecutivas en el certamen internacional, y ahora, una corona.

En noviembre de 2026, Wapa Media anunció que Cifredo pasaría a ser ejecutiva estratégica de la franquicia, mientras Nicole Marie Colón asumiría la dirección nacional a partir de enero de 2027.

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1 / 11 | Estas son las reinas de belleza de Yizette Cifredo . Yizette Cifredo y Zashely Alicea, que logró el Top 12 en el Miss Universe 2025. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 11 Estas son las reinas de belleza de Yizette Cifredo Yizette Cifredo y Zashely Alicea, que logró el Top 12 en el Miss Universe 2025. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Un trabajo en equipo

Cifredo además atribuyó parte importante del triunfo al respaldo que recibió durante su preparación. En ese sentido, destacó la participación de su familia y su equipo de trabajo.

“Jennifer se preparó. Le decía a ella y a su familia que no solo tenía una reina, sino una familia universal que de verdad quería una Miss Universe. Se prepararon de verdad para que esa reina pudiera hacer lo que tenía que hacer para representarnos como nos representó y para seguir haciéndolo, porque va a seguir llevando la bandera de Puerto Rico, aunque ahora representa a las mujeres en el universo”, expresó.

Para Cifredo, contar con una red de apoyo sólida fue fundamental para alcanzar el resultado que tanto anhelaba la organización local.

“Hacía falta un sistema de apoyo real y, cuando se trabaja en equipo, con comunidad, estas cosas son posibles. Esto fue un trabajo en equipo”, concluyó.

Barreto ganó para Puerto Rico el título de Miss Universe después de dos décadas, al conquistar la sexta corona universal para la isla.