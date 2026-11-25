Fátima Bosch esperó a terminar su reinado como Miss Universo para dejar de lado los rumores y hacer público su romance con el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah. La pareja había despertado sospechas desde octubre, cuando fue vista tomada de la mano en Mérida, Yucatán.

Ahora, apenas un día después de que entregara la corona a su sucesora, la puertorriqueña Jennifer Barreto, la mexicana compartió dos historias que dejaron poco espacio para las dudas sobre su relación con el empresario, quien también fue visto acompañándola durante sus últimos días como Miss Universo en Puerto Rico.

En la primera publicación, Fátima dejó que la fotografía hablara por sí sola y la acompañó con la frase: “Él. Ese es el pie de foto”.

Mensajes publicados por Fátima Bosch. (Instagram)

La mexicana compartió dos historias que dejaron poco espacio para las dudas sobre su relación con el empresario hondureño.

Y si quedaba alguna duda sobre el vínculo entre ambos, una segunda historia terminó de despejarla. En ella, la mexicana dedicó unas emotivas palabras a su pareja y le agradeció por estar a su lado durante una de las etapas más importantes y exigentes de su vida.

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“Gracias por acompañarme en este proceso, que no fue fácil, por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas, tu amor, and everything in between”, expresó.

Mensajes publicados por Fátima Bosch. (Instagram)