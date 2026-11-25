La histórica victoria de Jennifer Barreto como Miss Universe 2026 también abre una interrogante en el certamen local: ¿quién asumirá la corona de Miss Universe Puerto Rico 2026 mientras la boricua cumple con sus compromisos como reina universal?

Con el triunfo de Barreto, quien devolvió a la isla el título internacional después de 20 años, la franquicia local tendrá que determinar quién continuará con las responsabilidades y compromisos que corresponden a la soberana nacional.

Entre las posibles sucesoras figuran Génesis Dávila, Miss Arroyo y primera finalista del certamen celebrado el pasado 25 de junio en Caguas, y Viviane Díaz Arroyo, Miss Aguas Buenas y segunda finalista.

1 / 14 | ¡Jennifer Barreto es la nueva Miss Universe Puerto Rico!. Momento en que Jennifer Barreto ganó Miss Universe Puerto Rico 2026. - Alexis Cedeño 1 / 14 ¡Jennifer Barreto es la nueva Miss Universe Puerto Rico! Momento en que Jennifer Barreto ganó Miss Universe Puerto Rico 2026. Alexis Cedeño Compartir

Por regla general, la corona nacional pasa a manos de la primera finalista cuando la ganadora obtiene el título de Miss Universe y debe concentrarse en sus responsabilidades internacionales. Dávila había sido seleccionada recientemente para representar a Puerto Rico en Miss Grand International All Stars, pero en la noche del miércoles la organización Miss Grand Puerto Rico anunció la decisión de Dávila de retirarse de mismo.

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“La organización Miss Grand Puerto Rico informa que Génesis Dávila ha tomado la decisión de no participar en la próxima edición de MGI All Stars, debido a circunstancias recientes que requieren que asuma compromisos previamente adquiridos. Si bien esta decisión responde a circunstancias ajenas a nuestra organización, respetamos su determinación y le deseamos el mayor de los éxitos”, expresó la organización mediante un comunicado oficial.

Sin embargo, al momento, la organización de Miss Universe Puerto Rico no ha anunciado oficialmente quién ocupará el puesto de Barreto. En un comunicado divulgado tras la victoria de la boricua, la franquicia y Wapa Media adelantaron que próximamente ofrecerán información sobre los próximos pasos luego de la histórica coronación.

Franquicia local celebra la sexta corona para Puerto Rico

Para la franquicia de Miss Universe Puerto Rico y Wapa Media, el resultado de anoche representa la culminación de un trabajo colectivo, de meses de preparación y de un compromiso compartido con llevar el nombre de Puerto Rico a lo más alto del escenario internacional.

“Hoy Puerto Rico celebra mucho más que una corona. Celebra a una mujer que creyó en sus capacidades, que abrazó su historia y que demostró que no hay una sola manera de alcanzar los sueños. Jennifer representa la fortaleza, la preparación y la determinación de las mujeres universales. Para nuestro equipo, ha sido un privilegio acompañarla en este camino y verla convertirse en la nueva Miss Universe, precisamente en nuestra casa. Esta victoria también pertenece a cada persona que trabajó, apoyó y creyó en este proyecto desde el primer día”, expresó Yizette Cifredo, directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, mediante declaraciones escritas.