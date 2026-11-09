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Génesis Dávila vuelve a otro concurso de belleza

La veterana candidata se prepara para una nueva plataforma internacional

9 de noviembre de 2026 - 10:07 AM

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Génesis Dávila representó al pueblo de Arroyo en Miss Universe Puerto Rico. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La puertorriqueña Génesis Dávila vuelve a los concursos de belleza, tras su última participación en el Miss Universe Puerto Rico 2026 donde quedó primera finalista.

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La veterana de los certámenes de belleza está vez representará a Puerto Rico en la segunda edición Miss Grand International All Stars, evento que se distingue por mujeres que hayan competido previamente en concursos internacionales. La plataforma es organizada por la propia franquicia de Miss Grand International.

“¡Les presentamos a nuestra MGI All Stars Puerto Rico! Es un honor anunciar que Génesis Dávila representará a Puerto Rico en MGI All Stars 2nd Edition. Desde Arroyo para el mundo, Génesis ha llevado el nombre de nuestra isla a los escenarios más importantes", anunció Miss Grand Puerto Rico en sus redes sociales.

Dávila tiene vasta experiencia en los concursos de belleza internacionales y locales. Participó en Miss World Puerto Rico 2014, fue la primera finalista en Miss North America en el Miss Intercontinental 2012. Luego fue Miss Florida USA 2018, primera finalista en Miss Universe Latina y primera finalista y Mujer de Valor en Miss Universe Puerto Rico 2026.

Dávila natural del municipio de Arroyo creó la organización de Reina a Reina, una plataforma de mentoría que ayuda a niñas y jóvenes a reconocer su valor.

“Es regresar más fuerte. Estamos felices y orgullosos de trabajar junto a una gran mujer, con una trayectoria admirable y un corazón aún más grande. Génesis, ¡Puerto Rico está contigo!“, lee el mensaje de Miss Grand Puerto Rico.

La baja de Jennifer Colón

En septiembre de este año se dio a conocer que la ex Miss Universe Puerto Rico Jennifer Colón participaría en el Miss Grand International All Stars 2026. La fecha pautada para la competencia final es el 12 de diciembre de 2026.

Precisamente, este fin de semana se supo que Colón aceptó ser la presentadora digital de Miss Universe en Puerto Rico, por lo que declinó continuar en su preparación para Miss Grand International All Stars 2026.

“En efecto yo cancelé, retracté mi participación del Miss Grand International All Stars 2026 y no por lo que se está diciendo…”, contó Miss Universe Puerto Rico 2024 en entrevista con El Nuevo Día publicada en octubre.

Dávila como Colón trabajaron con el mismo equipo de profesionales en su preparación para el Miss Universe Puerto Rico.

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Miss Grand InternationalGénesis DávilaMiss Universe Puerto Rico
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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