Brenda K. Starr rescata su clásico “No digas nada” para conquistar a las nuevas generaciones

La cantante Brenda K. Starr se encuentra de visita en Puerto Rico promocionando la nueva versión del clásico, “No digas nada” que lanzó en el 1997 en su disco “Te sigo esperando”.

Con esta versión salsera la cantante asegura no estar retirada de la música y adelantó que en febrero de 2027 lanzará un nuevo tema inédito.

La decisión de volver a grabar “No digas nada” surgió al ver en las redes sociales que jóvenes y niños en América del Sur cantan su música como parte de una nueva generación que recién la descubre “gracias a los padres y abuelos”.

La artista contó que ese tema fue uno de sus grandes éxitos y que le sorprendió ver cuánta gente aún lo conoce después de tantos años. Por eso decidió regrabarlo con músicos y nuevas voces, para acercarlo a quienes no lo vivieron en su momento.

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“Estaba mirando diferentes redes sociales y vi a niños jóvenes cantando mi canción y dije: ‘wow, vi a todo el mundo conocer esa canción que grabé hace 30 años’, y hablando con mi equipo dijimos vamos a volver a grabar y lanzarla y me encantó”, precisó la cantante que debutó en el 1996 con su disco “Te sigo esperando” bajo la dirección del músico puertorriqueño Humberto Ramírez .

Al hablar de los niños que cantan sus canciones, la intérprete destacó el vínculo que se crea con las familias por lo que el encantaría extender oportunidades a menores con aspiraciones de ser cantantes que deseen conocer su música y a su vez desarrollar una carrera.

“Ojalá y las generaciones que van creciendo sigan interesados en escuchar, cantar y bailar salsa. Eso es algo que los padres y abuelitos tienen que inculcar”, precisó la cantante, nacida en Nueva York de madre puertorriqueña.

Starr afirmó que muchos salseros están regresando al estudio a regrabar sus clásicos, porque saben “que hay una generación que no conocen estos temas o es lo que prefieren escuchar”.

“Mi experiencia con la radio es que tocan casi exclusivamente los éxitos y clásicos de siempre, eso dificulta lanzar material nuevo. Sabemos que hay gente que solo quiere escuchar los clásicos, pero aun así voy a presentar nueva música”, sostuvo.

La cantante anunció que en febrero saldrá un nuevo sencillo titulado “Mentiras”, que coescribió con dos amigas. “No solo pueden ser clásicos, sino también música nueva, y que los jóvenes que hoy le prestan atención a la salda también escuchen que es lo nuevo”, enfatizó.

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Starr aclaró que no está retirada. Explicó que se tomó un tiempo para formar su familia y ser madre, pero que se mantiene activa. Hoy es madre de cuatro hijos adultas y abuela de seis nietas.

“Deseaba vivir la parte de la maternidad a tiempo completo, porque cuidar mis hijos fue una prioridad. Ahora ellos son los que me dicen: ‘mami no te puedes quitar de la música’ y por ellos es que sigo activa”, indicó.

La cantante ha realizado giras por América del Sur, Europa y Nueva York, y los únicos lugares que le faltan son Puerto Rico y Santo Domingo. Estos dos destinos los tiene en su lista de prioridades, en especial Puerto Rico por ser la patria de su madre que hoy tiene 89 años.