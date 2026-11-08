Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
9 de noviembre de 2026
81°Lluvias y tronadas dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Incertidumbre sobre la llegada de Miss Universe República Dominicana a Puerto Rico

La despedida, que iba a tener lugar hoy en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, fue suspendida hasta nuevo aviso

8 de noviembre de 2026 - 7:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Melissa Núñez será la representante de la República Dominicana en el certamen de Miss Universe 2026.
Melissa Núñez será la representante de la República Dominicana en el certamen de Miss Universe 2026. (Captura)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La representante de República Dominicana en Miss Universe 2026, Melissa Núñez, no podrá viajar este domingo a Puerto Rico, como tenía previsto, debido a que continúa bajo observación médica tras el accidente en auto que sufrió junto a la directora nacional del certamen, Magali Febles.

RELACIONADAS

La despedida que se realizaría esta tarde en el Aeropuerto Internacional de Las Américas también fue suspendida, mientras ambas esperan la evaluación de los médicos para determinar si pueden abordar un avión.

La información fue compartida por Juan Francisco López, conocido como La Pitonisa, en un video publicado en sus redes sociales, en el que explicó que recibió un mensaje de Febles sobre la situación de la candidata dominicana.

Así ocurrió el accidente: Miss República Dominicana “perdió el conocimiento”

Así ocurrió el accidente: Miss República Dominicana “perdió el conocimiento”

La reina dominicana Melissa Núñez, junto a Magali Febles, sufrió un aparatoso accidente de tránsito antes de viajar a Puerto Rico para el Miss Universe 2026.

Según contó, la directora del Miss Universe República Dominicana le informó que sería más tarde este domingo cuando los médicos determinen si tanto ella como Melissa están en condiciones de viajar luego a Puerto Rico, donde ya se desarrolla la concentración de Miss Universo 2026.

“Todavía no le han dado de alta para ella poder viajar, para poder montarse en un avión, tanto ella como Magali”, expresó La Pitonisa.

Núñez sufrió laceraciones superficiales en el brazo derecho, específicamente en el antebrazo y la muñeca.

La llegada oficial de las candidatas comenzó en horas de la madrugada en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. (Fotos: Ramón "Tonito" Zayas / GFR Media)Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto recibió a las candidatas. Las reinas de belleza se hospedarán en un hotel en Río Grande.
1 / 31 | Así llegaron las candidatas de Miss Universe 2026 a Puerto Rico . La llegada oficial de las candidatas comenzó en horas de la madrugada en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. (Fotos: Ramón "Tonito" Zayas / GFR Media) - Ramon "Tonito" Zayas
Tags
Miss UniverseRepública DominicanaCertamen de bellezaMagali Febles
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 8 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: