Incertidumbre sobre la llegada de Miss Universe República Dominicana a Puerto Rico
La despedida, que iba a tener lugar hoy en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, fue suspendida hasta nuevo aviso
8 de noviembre de 2026 - 7:47 PM
8 de noviembre de 2026 - 7:47 PM
La representante de República Dominicana en Miss Universe 2026, Melissa Núñez, no podrá viajar este domingo a Puerto Rico, como tenía previsto, debido a que continúa bajo observación médica tras el accidente en auto que sufrió junto a la directora nacional del certamen, Magali Febles.
La despedida que se realizaría esta tarde en el Aeropuerto Internacional de Las Américas también fue suspendida, mientras ambas esperan la evaluación de los médicos para determinar si pueden abordar un avión.
La información fue compartida por Juan Francisco López, conocido como La Pitonisa, en un video publicado en sus redes sociales, en el que explicó que recibió un mensaje de Febles sobre la situación de la candidata dominicana.
Según contó, la directora del Miss Universe República Dominicana le informó que sería más tarde este domingo cuando los médicos determinen si tanto ella como Melissa están en condiciones de viajar luego a Puerto Rico, donde ya se desarrolla la concentración de Miss Universo 2026.
“Todavía no le han dado de alta para ella poder viajar, para poder montarse en un avión, tanto ella como Magali”, expresó La Pitonisa.
Núñez sufrió laceraciones superficiales en el brazo derecho, específicamente en el antebrazo y la muñeca.
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