Este es el nuevo rol de Jennifer Colón en el Miss Universe

Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024, tiene un nuevo rol en el certamen internacional al convertirse oficialmente en la presentadora digital la edición número 75 del certamen.

La organización internacional confirmó ayer, sábado, la designación de Colón como la presentadora digital en las redes sociales y hoy, domingo, presentaron a la boricua en sus funciones oficiales.

La beldad orocoveña Jennifer Colón Alvarado asume un nuevo rol como presentadora digital de Miss Universe 2026. (Captura / Instagram)

La exreina de belleza estará en todo el “backstage” y las actividades del certamen junto a las 120 candidatas que se espera participen en el certamen a celebrarse el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“La corona tiene una historia que contar. Adéntrate en los secretos detrás de cámaras de la edición número 75 de Miss Universe junto a Jennifer Colón en Crown Confidential. Desde conversaciones espontáneas hasta la emoción que se vive en Puerto Rico, descubre de cerca los momentos que hacen de esta edición aniversario una experiencia inolvidable”, lee el anuncio de Miss Universe con el que se presenta de forma oficial a la exreina de belleza.

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Colón logró en el 2024 clasificar por séptima ocasión consecutiva a Puerto Rico en la competencia internacional celebrada en México, al quedar en el grupo de las 12 semifinalistas.

Hoy, domingo se oficializó la llegada de la mayoría de las delegadas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina. Nuestra reina de belleza, Jennifer Barreto, fue la encargada de recibir a las concursantes.

1 / 31 | Así llegaron las candidatas de Miss Universe 2026 a Puerto Rico . La llegada oficial de las candidatas comenzó en horas de la madrugada en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. (Fotos: Ramón "Tonito" Zayas / GFR Media) - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 31 Así llegaron las candidatas de Miss Universe 2026 a Puerto Rico La llegada oficial de las candidatas comenzó en horas de la madrugada en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. (Fotos: Ramón "Tonito" Zayas / GFR Media) Ramon "Tonito" Zayas Compartir