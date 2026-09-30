Jennifer Colón ante su próximo certamen: “No voy a volver a cometer el error”

La Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón, se encuentra ya en los preparativos rumbo a su participación en el Miss Grand International All Stars 2026 y, según reiteró, aprendió del pasado y no volverá a cometer errores en cuanto al ajuar que llevará hasta Bangkok, Tailandia.

“Escúchame bien… yo no voy a volver a cometer el error del traje de la noche final del Miss Universo. Eso no va a pasar”, aseguró durante una entrevista para Sala VIP con Shalimar Rivera.

La modelo, de 38 años, hace referencia al diseño de Eclíptica que utilizó en la noche final de la 73.ª edición del Miss Universe, celebrada en Ciudad de México en noviembre de 2024.

Causa revuelo el traje de Jennifer Colón: esto pasó en la final de Miss Universe La representante puertorriqueña eligió un diseño de Eclíptica.

El vestido color azul causó revuelo en las redes sociales y, en su momento, Colón defendió la elección, que contó con una exclusiva pieza dorada, diseñada y creada a medida por el diseñador Fabián de la Fuentes, evocando la esencia de una diosa griega.

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Ahora, de cara a esta nueva competencia internacional, aseguró que llega con una mentalidad distinta y con mayor control sobre las decisiones relacionadas con su preparación y ajuar.

“Yo estoy súper abierta a aprender de los errores del pasado, eso es algo bien importante. Y esta vez, la competencia del MGI All Stars tú vas con tu equipo, vas siendo tú. No tienes la presión de que eres empleada, o que tienes que hacer lo que te están diciendo. Tienes el control. Y con el control, es lo mismo que vieron con el Miss Orocovis 2024. Voy con mi mismo equipo de trabajo y con quien gane el Miss Universe Puerto Rico”, agregó.

La madre de cuatro hijos apostó nuevamente por el equipo de profesionales que formó parte de su preparación para la competencia local de Miss Universe Puerto Rico 2024, con el que hizo historia. Entre ellos se encuentran: Odri Rodríguez, Dennis, Arquímides González, David Acosta y Jonah López.

En cuanto al vestido que llevará a la competencia final de MGI All Stars 2026, reveló que estará a cargo del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte.

“Les puedo asegurar que es algo bien yo, bien escandaloso y bien diferente. Es algo con mucho brillo y espectacular”, destacó sobre su propuesta, que podrá ser de color azul, plata, oro, violeta o rojo, según contó.