Joshuan Aponte ante importante rol en Miss Universe internacional: “La vida me ha preparado para este momento”

“Llevo muchos años trabajando en lo que son los certámenes de belleza de diferentes tipos y siempre he visto el Miss Universo como la meta, lo más grande. Cuando se me dio la oportunidad de Miss Universe Puerto Rico yo estaba en las nubes, era algo que yo siempre había soñado. Seguimos trabajando y hace unos meses, la organización me hizo el acercamiento”, relató el creativo todavía sin poder creerlo.