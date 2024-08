Reinan las madres y mayores de 28 años rumbo al Miss Universe 2024

Miss Argentina, Magalí Benejam

Miss Bahamas, Selvinique Wright

Miss Belice, Halima Hoy

Miss Colombia, Daniela Toloza

Miss Ecuador, Mara Topic

La modelo y reina de belleza reveló que sufre de la enfermedad de Hashimoto, una extraña condición que no tiene cura y que la obliga a usar peluca. “No quería que pase que un día que se me cayó la peluca y que así se enteren. Preferí ser honesta y simplemente contarlo. Aparte un día salía con el pelo largo, luego más corto, no hacía sentido. Y me dije, si soy honesta, tal vez puedo inspirar a otras mujeres, porque hay muchos estigmas contra las pelucas”, comentó en una entrevista con El Universal.