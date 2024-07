¿Qué premios recibió Jennifer Colón tras coronarse como Miss Universe Puerto Rico?

“Solamente hay una Jennifer Colón. Mi historia de vida. Como hija de enfermera, hermana de un niño de necesidades especiales, mamá soltera de tres, he pasado procesos evolutivos en mi vida que me hacen la mujer que soy ahora, y tengo un gran equipo de trabajo que, si lograron conmigo esto en los últimos tres meses, no me imagino lo que van a hacer conmigo de aquí a noviembre”, comentó en una entrevista previa con El Nuevo Día.