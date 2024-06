Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico, asegura que su corona es trascendental al abrirle las puertas a otras mujeres

Guaynabo - La fortaleza que llevará en noviembre la nueva Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Colón al certamen internacional en busca de traer la sexta corona a la isla, es la misma que le permitió en la noche del jueves ganar el título: ser ella misma desde una historia única e irrepetible al romper esquemas.

Colón se convirtió en la primera mujer mayor de 28 años, -regla que hasta el año pasado era una limitación en el certamen internacional-, y primera madre puertorriqueña en coronarse como Miss Universo Puerto Rico. La organización Miss Universe decidió, además, eliminar la restricción de estado civil.

La representante de Orocovis es madre de tres niños: María Valentina (13), Fernando José (12) y Cataleya (2). La reina, de 36 años, estuvo casada por 11 años con el cantante y compositor Elán Allende, padre de sus dos hijos mayores, y luego tuvo otra relación sentimental con la que engendró a la pequeña Cataleya. Sus dos hijos mayores compartieron con ella la coronación en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré como sucesora de Karla Guilfú Acevedo, Miss Universe Puerto Rico 2023.

1 / 9 | ¡Puerto Rico tiene nueva reina! Jennifer Colón hace historia en Miss Universe Puerto Rico. Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024, estuvo agarrada de manos con Miss Corozal, Orlanis Rivera, quien resultó primera finalista. - Nahira Montcourt

En la actualidad es madre soltera y fueron sus hijos quienes la impulsaron a perseguir el sueño de volver a los concursos de belleza, ya que Colón cuenta con vasta experiencia en certámenes de belleza, aunque reconoció que esa faceta era cosa del pasado hasta el 2024.

Determinada gracias a sus hijos

Antes de la anhelada corona nacional de Miss Universe Puerto Rico, Colón compitió en Miss Teen Puerto Rico 2006 donde quedó segunda finalista y en Miss Puerto Rico Universe 2009 fue la primera finalista. Además, representó a Puerto Rico en el certamen de Miss Mundo en 2009, celebrado en África del Sur.

Esta vez su perseverancia y la motivación de su hija María Valentina fue el impulso para competir en el certamen nacional y abrir las puertas para que otras mujeres se atrevan a derrumbar estigmas, estereotipos y esquemas, tal como ella lo logró mediante la inclusión y la determinación de alcanzar una meta y un sueño, sin limitaciones.

Colón reconoció que su mayor virtud para representar a Puerto Rico en el certamen internacional y ser la sucesora de Sheynnis Palacios, Miss Universe 2023, es dar a conocer su historia de vida tal y como es.

Emotiva coronación: momento en que Jennifer Colón Alvarado ganó Miss Universe Puerto Rico La isla tiene nueva reina.

“Solamente hay una Jennifer Colón. Mi historia de vida. Como hija de enfermera, hermana con un niño de necesidades especiales, mamá soltera de tres, he pasado procesos evolutivos en mi vida que me hacen la mujer que soy ahora, y tengo un gran equipo de trabajo que, si lograron conmigo esto en los últimos tres meses, no me imagino lo que van a hacer conmigo de aquí a noviembre”, señaló la reina que es esteticista médico y amante de las comunicaciones, en especial de las relaciones públicas.

Cuando Colón se inscribió en el concurso nacional hizo grandes ajustes en su preparación, -además de tener un cuidado de piel envidiable-, bajó 25 libras de peso, mejoró su alimentación y siguió al pie de la letra cada una de las recomendaciones de su equipo de trabajo. A pesar de que había sido reina, sostuvo que los concursos de belleza de hace 15 años jamás se comparan con la experiencia que tuvo en estos meses en Miss Universe Puerto Rico.

“Los concursos han cambiado mucho y son totalmente diferentes. Antes llegabas al concurso y ya. Ahora Miss Universe Puerto Rico es una plataforma segura para evolucionar y todas somos medidas por la misma vara. Tuve que reconstruirme totalmente y reaprender todo de nuevo. La pasarela de hace 15 años no es la de ahora, el manejo de las redes sociales ahora es extremadamente importante”, señaló.

De hecho, admitió que ella había enterrado esa faceta de su juventud y que fue al quitar el límite de edad y mediante la inclusión de participantes madres, mujeres casadas y divorciadas que consideró volver a competir. Reveló en entrevista con este medio que lo hizo para retarse y evolucionar como persona.

“Me siento feliz de ser esa llave que abre la puerta a la diversidad y la inclusión. Es un año histórico. Tengo 36 años y mi hija mayor fue la que motivó a competir y la realidad es que los concursos eran cosa del pasado. Le hice caso a ella y este es el resultado. Yo no me veía compitiendo porque había una desconexión a lo que yo era en el 2009, a una mujer ‘fit’, luego tuve tres hijos, el cuerpo cambia, las estrías… y tenía 25 libras de más y no me sentía preparada para pararme al lado de otras chicas jóvenes en bikini, pero mi hija me veía bella. Ella veía a esa reina. Dije: ‘¿sabes qué? Vamos a hacerlo’. Lo voy a tomar como un proyecto de metamorfosis, un proceso evolutivo el cual lo voy a poner a prueba, vamos a ver cómo saco la mejor versión de mí lo y lo logré”, detalló la soberana que vivió un tiempo en México cuando fue parte de la serie televisiva “Mexican Dynasties”.

Los 48 segundos que llevaron a Jennifer Colón a ganar Miss Universe Puerto Rico Mira el momento de gala.

Colón aseguró que en el pasado cuando compitió en otros concursos sus metas eran individualistas y ahora al hacerlo como madre todo cambió. “Lo hice por ellos y para ellos”, puntualizó.

En ese sentido, mencionó que ser una reina no la excluye de sus roles como madre, al contrario, la impulsan más a representar a su país con mayor orgullo. Colón cuenta con una red de apoyo familiar que le ayudará en el cuidado de sus hijos cuando ella no esté presente.

“Tengo una gran ayuda con mi mamá y mis tías y con el papá de los niños. Esta no es mi primera vez, ya me he puesto a prueba anteriormente he estado en un programa de televisión, en ‘media tour’ y lo bueno es que soy extremadamente organizada y disciplinada. Nunca comprometo el tiempo de mis hijos. Esto es un trabajo por un año y qué mamá está haciendo algo transcendental”, reveló.

Su mensaje para las mujeres es que: “hay que saber apagar el miedo, hay que saber empoderarse, hay que abrazar las imperfecciones, no es tratar de ocultarlas”

“Tienes que amarte, tienes que abrazarte. Si tú no te amas con locura, ¿quién más lo va a ser? Una vez que tú abrazas tus imperfecciones y encuentras el valor y la conexión de quien tú eres como persona, ve tras ello. No digas por qué eres mamá, o porque no tienes tiempo para algo tan sencillo como hacerte el pelo, las uñas, no podemos olvidarnos de lo que somos como mujeres porque somos madres o jefas de familia. Esa es la experiencia más bonita y el mensaje más importante que me llevó de este concurso: conectar con tu esencia y nunca olvidarla”, concluyó la beldad boricua.

