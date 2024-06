“Reconstruí mi autoestima pieza por pieza”: las emotivas palabras de Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico

“Me siento sumamente orgullosa de poder haber hecho historia”, fueron las primeras palabras de la nueva embajadora de la belleza boricua. La representante de Orocovis, pueblo que no ganaba una corona desde hace 51 años, expresó durante su entrevista en el especial “¡Qué Viva La Reina!”, lo importante que era para ella lograr el tan anhelado título.

“Yo también colgué los guantes, no pensaba competir, fue mi hija la que me motivo. Ella vio esa reina que estaba en mí y en ese momento, reconstruí mi autoestima pieza por pieza. Decidí darme a la tarea, no tan solo bajé 25 libras, sino también hice un arduo trabajo para poder estar aquí y esta es la recompensa”, agregó orgullosamente.