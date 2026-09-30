¿Qué donarán las candidatas de Miss Universe a SER de Puerto Rico?

La celebración del concurso internacional Miss Universe en Puerto Rico supone una programación y actividades especiales en la isla por parte del gobierno.

Una de ellas será la visita de las candidatas internacionales a la organización sin fines de lucro, SER de Puerto Rico, donde compartirán con sus participantes y formarán parte la iniciativa “Regalos del Universo”, que busca recaudar fondos para apoyar la labor de la institución.

La gobernadora Jenniffer González fue la que seleccionó a SER de Puerto Rico según establece el comunicado de prensa. SER de Puerto Rico es una institución sin fines de lucro con una extensa trayectoria de servicio a niños, jóvenes y adultos con diversidad funcional y necesidades de rehabilitación.

“Esta celebración representa una oportunidad extraordinaria para continuar proyectando a Puerto Rico ante el mundo, pero también para impulsar iniciativas que tengan un impacto positivo en nuestra gente. La gobernadora quiso que SER de Puerto Rico fuera parte de esta programación por la importante labor que realiza. Con ‘Regalos del Universo’, las candidatas traerán consigo un pedazo de sus países y lo convertirán en una aportación a una institución que por décadas ha transformado vidas en Puerto Rico”, expresó Willianette Robles, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico en declaraciones escritas.

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Como parte de “Regalos del Universo”, cada candidata llegará a la isla con un objeto representativo de su país, que podrá reflejar su cultura, sus tradiciones, su historia o su identidad. Las piezas formarán parte de una subasta especial y el 100 % de los fondos recaudados será destinado a SER de Puerto Rico.

Entre los objetos podrán figurar obras de arte, artesanías, piezas de diseñador, accesorios, artículos típicos u otros elementos con un significado especial para cada país. De esta manera, la iniciativa permitirá reunir en Puerto Rico piezas procedentes de distintas partes del mundo y convertir cada una de ellas en una oportunidad para contribuir directamente con la misión de SER de Puerto Rico.

SER de Puerto Rico a través de sus programas, ofrece servicios de rehabilitación, educación y apoyo dirigidos a promover el desarrollo, la independencia y una mejor calidad de vida de sus participantes, acompañando también a sus familias durante sus procesos.

“Regalos del Universo” se suma a “Luz de Esperanza: Universo Rosa en Puerto Rico”, iniciativa que se celebrará en Ponce y que reunirá a las candidatas de Miss Universe con pacientes de cáncer en un encuentro dirigido a promover la solidaridad, el empoderamiento y la concientización sobre la salud de la mujer.

Ambas iniciativas forman parte de la programación especial que desarrollará el gobierno de Puerto Rico alrededor de la celebración de Miss Universe, para una mayor proyección turística y cultural del país.

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La gran final del Miss Universe 2026 en Puerto Rico se celebrará el martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan.