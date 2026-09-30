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Fallece Otto Sirgo, uno de los íconos de las telenovelas mexicanas

Durante más de cinco décadas construyó una trayectoria en los medios

30 de septiembre de 2026 - 10:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Actor Otto Sirga. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Las telenovelas mexicanas perdieron ayer a uno de sus rostros más reconocibles. Otto Sirgo, actor de origen cubano que durante más de cinco décadas construyó una trayectoria en cine, teatro y televisión, murió a los 79 años.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), de la que era socio, confirmó en X la noticia y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

Sirgo es recordado por melodramas como “Rosa Salvaje”, “Lazos de amor”, “Niña amada mía” y “Por un beso”, además de una carrera que incluyó más de 50 telenovelas y alrededor de 30 obras de teatro. También trabajó como director de escena en televisión y teatro. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte.

Nacido el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, Otto creció en una familia ligada a la actuación. Era hijo de los actores Otto Sirgo y Magda Haller y nieto de la actriz española Conchita Gentil Arcos. Aunque comenzó estudios de Ingeniería Electrónica y Administración de Empresas Turísticas, a finales de los años 60 encontró su camino en los escenarios.

Su debut fílmico llegó con “La maestra inolvidable” (1969), a la que siguieron El monasterio de los buitres y Nosotros los pelados. En televisión también participó en Agujetas de color de rosa, Ingobernable, Enemigo íntimo y Falsa identidad.

En 2018, Sirgo habló con EL UNIVERSAL sobre uno de los cambios que había experimentado la industria: después de dejar de ser actor exclusivo de Televisa comenzó a conseguir personajes mediante castings.

“Yo nunca lo había hecho, lo hice para ‘Enemigo íntimo’ y me lo gané, hice casting para una película y no me lo gané, después hice casting con Netflix y me quedé, así la vida del actor ahora”, dijo entonces.

El actor permaneció activo hasta sus últimos años. Entre sus últimos trabajos estuvieron Doménica Montero, junto a Angelique Boyer, y El precio de la fama, producción de ViX

En el ámbito personal, Otto estuvo casado durante décadas con la actriz Maleni Morales (“Rosa Salvaje”). La pareja tuvo dos hijas, Valerie y Tania. Morales murió en noviembre de 2020 a causa de una trombosis pulmonar.

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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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