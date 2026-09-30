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Osmel Sousa asegura que Vicky Carbonell “es una candidata fuerte” en el Miss Grand International 2026

La representante puertorriqueña se ha destacado en las competencias de talento y traje de baño en Tailandia

30 de septiembre de 2026 - 10:01 AM

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Puerto Rico causa impacto en Miss Grand International 2026: así lo logró

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La egresada de "Objetivo Fama", Vicky Carbonell, se lució durante la competencia de trajes de baño en Tailandia, donde también entró al "Top 7" de la competencia de talento.

Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La representante de Puerto Rico en el certamen Miss Grand International 2026 en Tailandia, Vicky Carbonell, comienza a destacarse entre las favoritas de esta edición y el “Zar de la belleza”, Osmel Sousa así lo reconoce.

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Tanto Sousa como los portales y plataformas que siguen los certámenes internacionales posicionan a la puertorriqueña con posibilidad de ganar la corona el próximo 10 de octubre de 2026, cuando se celebra la gala final. Desde su llegada a Tailandia, la egresada de “Objetivo Fama 2025” se ha desempeñado de manera impecable en las diferentes competencias que requiere el concurso internacional.

La boricua que por primera vez este año compitió en un concurso de belleza al entrar al Miss Universe Puerto Rico 2026 y quedar entre el grupo de las 15 semifinalistas, se ha tomado muy en serio su rol al entrar al “Top 7” de la competencia de talento y ser una de las que mejor lució en el desfile de traje de baño.

Sousa resaltó la esbelta figura de Carbonell, su pasarela y la cabellera rizada que la distingue.

“Tiene un afro que es muy vistoso de onda y enredado pequeño y la muchacha luce muy bien. Lo hace muy bien. Ella puede ser una fuerte candidata”, reveló Sousa, quien en la competencia de traje de baño destacó, además, a las candidatas de Cuba, Ecuador, Venezuela, Argentina y Estados Unidos, entre otras.

Carbonell se lució en la competencia de traje de baño al mostrarse muy segura y feliz en la pasarela. Mañana, 1 de octubre la puertorriqueña tendrá su cita con el jurado a puerta cerrada. Luego el 5 de octubre será la competencia de traje nacional y el 7 de octubre la preliminar. La gala final será el 10 de octubre.

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Novata que va con todo

Carbonell es una joven cantante que recién hizo su entrada a los concursos de belleza sin tener ninguna experiencia previa en estas plataformas. Cuando decidió hacerlo en el pasado Miss Universe Puerto Rico, como candidata de Toa Baja reveló a este medio en que lo hacía con el deseo de aprender y aprovechar todo. Comentó en las primeras entrevistas con El Nuevo Día, siendo candidata a concurso local, que “nunca había modelado hasta ahora y la experiencia ha sido maravillosa”.

Ahora va en busca de una nueva corona para Puerto Rico en el concurso fundado por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

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Miss Grand InternationalObjetivo Fama
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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