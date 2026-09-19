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Vicky Carbonell llega imponente a Miss Grand International 2026

La puertorriqueña pisó suelo tailandés y deslumbró con diseños de Tania Moreno y Ángel Guzmán

19 de septiembre de 2026 - 3:30 PM

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Vicky Carbonell llegó a Tailandia el pasado jueves. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con la elegancia y determinación que la caracterizan, Vicky Carbonell inició su travesía en el Miss Grand International 2026 tras arribar con éxito a Bangkok, Tailandia. La delegada boricua, quien recientemente destacó en Miss Universe Puerto Rico 2026, se posiciona como una de las cartas más fuertes de la región para buscar la segunda “Golden Crown” en la historia de Puerto Rico.

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“A diferencia de muchas concursantes, Vicky llegó al mundo de los certámenes sin años de experiencia en pasarela. Sin embargo, este camino la impulsó a salir de su zona de confort y le enseñó que la experiencia se puede adquirir, la confianza se puede desarrollar y que todo es posible cuando existe la disposición de trabajar por ello”, lee parte del mensaje de bienvenida que la organización internacional le dedicó a la boricua.

Carbonell llegó a Tailandia el pasado jueves. La aspirante se presentó con un diseño de Tania Moreno con el que acaparó la atención de los aficionados del mundo de la belleza.

“Estoy llegando a Tailandia fuerte, decidida y lista para brillar. Cada sacrificio, cada desafío y cada momento de preparación me han llevado hasta aquí. Ahora es momento de subir al escenario de Miss Grand con propósito, confianza y llevando a Puerto Rico en el corazón. Tailandia, estoy lista”, afirmó a través de sus redes sociales.

Ayer, viernes, las participantes vivieron la ceremonia de entrega de bandas. Según, la exparticipante de “Objetivo Fama”, se trató de un momento que jamás olvidará.

“Oficialmente recibí la banda de Miss Grand Puerto Rico 2026 durante la ceremonia de imposición de bandas de Miss Grand International. Llevar esta banda representa mucho más que un título; es un recordatorio de las personas, los sueños y el propósito que me acompañan en cada paso de este camino”, expresó la beldad.

Carbonell, quien destacó con un vestido dorado, añadió: “De Puerto Rico a Tailandia, llego con el corazón abierto, lista para aprender, conectar con otras culturas y dar lo mejor de mí”.

La 14.ª edición de Miss Grand Internacional 2026 se lleva a cabo actualmente en Tailandia, tras haber cambiado repentinamente su sede original de la India a principios de septiembre debido a incumplimientos contractuales con la organización local.

Participantes de Objetivo Fama regresan para celebrar la gran gala final de la competencia de canto que se transmite por Telemundo.La gala final se llevó a cabo la noche del domingo, 2 de noviembre desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $50,000 y un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment.
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Miss Grand InternationalCertamen de belleza
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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