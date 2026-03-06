Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vicky Carbonell: de “Objetivo Fama” a Miss Universe Puerto Rico 2026

La joven llega a la plataforma con una disciplina forjada en la industria del entretenimiento

6 de marzo de 2026 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vicky Carbonell es natural de Bayamón. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

¡Es oficial! La organización de Miss Universe Puerto Rico anunció a Vicky Carbonell como una de las seleccionadas que avanzan en la competencia para 2026. Tras haber modelado recientemente en San Juan Moda, la artista bayamonesa reafirma su compromiso de representar a su pueblo con la misma pasión que la llevó a la semifinal de “Objetivo Fama 2025″.

“¡Te queremos en Miss Universe Puerto Rico 2026!″, lee el mensaje con el cual anunciaron a la intérprete como una de las elegidas.

Según los expertos en certámenes de belleza, la próxima edición de la competencia nacional promete ser una de las más intensas y reñidas. Algunas de las chicas seleccionadas poseen una amplia trayectoria en la industria de la belleza como Nicole Marie Colón Rivera, Vivianie Diaz Arroyo y Génesis Dávila.

Con 24 años y una sólida base en las artes, Carbonell también se presenta como una de las candidatas más completas para la edición de 2026 de Miss Universe Puerto Rico. Estudiante de Mercadeo y cantante de profesión, la joven no solo aporta belleza física, sino una disciplina forjada en la industria del entretenimiento que la posiciona como una sólida contendiente desde el día uno.

Tags
Miss Universe Puerto RicoObjetivo FamaCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
