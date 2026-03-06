Vicky Carbonell: de “Objetivo Fama” a Miss Universe Puerto Rico 2026
La joven llega a la plataforma con una disciplina forjada en la industria del entretenimiento
6 de marzo de 2026 - 4:30 PM
¡Es oficial! La organización de Miss Universe Puerto Rico anunció a Vicky Carbonell como una de las seleccionadas que avanzan en la competencia para 2026. Tras haber modelado recientemente en San Juan Moda, la artista bayamonesa reafirma su compromiso de representar a su pueblo con la misma pasión que la llevó a la semifinal de “Objetivo Fama 2025″.
“¡Te queremos en Miss Universe Puerto Rico 2026!″, lee el mensaje con el cual anunciaron a la intérprete como una de las elegidas.
Según los expertos en certámenes de belleza, la próxima edición de la competencia nacional promete ser una de las más intensas y reñidas. Algunas de las chicas seleccionadas poseen una amplia trayectoria en la industria de la belleza como Nicole Marie Colón Rivera, Vivianie Diaz Arroyo y Génesis Dávila.
Con 24 años y una sólida base en las artes, Carbonell también se presenta como una de las candidatas más completas para la edición de 2026 de Miss Universe Puerto Rico. Estudiante de Mercadeo y cantante de profesión, la joven no solo aporta belleza física, sino una disciplina forjada en la industria del entretenimiento que la posiciona como una sólida contendiente desde el día uno.
