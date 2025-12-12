Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Concierto de “Objetivo Fama” “será una noche para recordar y celebrar”

La cita musical tendrá lugar este domingo, 14 de diciembre, en el Coca-Cola Music Hall

12 de diciembre de 2025 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El evento, que ha generado gran expectativa y emoción entre los fanáticos. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Más de una década después de su final original, el fenómeno televisivo “Objetivo Fama” ha regresado a los escenarios. La culminación de este relanzamiento será con un concierto histórico en el Coca-Cola Music Hall. El evento, que ha generado gran expectativa y emoción entre los fanáticos, reunirá a las estrellas que alguna vez cautivaron a la audiencia y servirá como vitrina para los talentos de la nueva temporada 2025.

RELACIONADAS

“¡Tú los hiciste tus favoritos! Y gala tras gala los acompañaste en su camino a cumplir su sueño en la música", comienza la invitación a la velada que comenzará a las 4:30 p.m. Los boleto están disponibles en Ticketera.com.

Uno de los grandes protagonistas de esta noche que, según adelantaron, será para “recordar y celebrar”, es el gran ganador de la temporada, el venezolano Dionicio Matos.

Precisamente, el cantante se expresó agradecido recientemente tras el respaldo durante la competencia y en el inicio de su carrera.

“Hoy es un gran día para agradecerte por tu cariño, tu compañía fiel, tus aplausos, tus mensajes, tus palabras de aliento… Gracias por ser un fan de los que apoyan con el corazón, de los que valoran la disciplina, el esfuerzo, el crecimiento y el talento. Eternamente agradecido por el amor tan bonito que he recibido y que sé que seguiré recibiendo de este público maravilloso que me impulsa cada día".

Matos agregó: “Gracias Soraya Sánchez porque sin ti no existiría ‘Objetivo Fama’ y sin ‘Objetivo Fama’, no existiría yo como artista. Gracias a todos los que trabajaron por y para este proyecto, que hoy es parte de mi historia para siempre y a los que lo vivieron conmigo”.

Participantes de Objetivo Fama regresan para celebrar la gran gala final de la competencia de canto que se transmite por Telemundo.La gala final se llevó a cabo la noche del domingo, 2 de noviembre desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $50,000 y un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment.
1 / 14 | Vibra la emoción en la alfombra azul de la gran final de Objetivo Fama. Participantes de Objetivo Fama regresan para celebrar la gran gala final de la competencia de canto que se transmite por Telemundo. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
