Concierto de “Objetivo Fama” “será una noche para recordar y celebrar”

Más de una década después de su final original, el fenómeno televisivo “Objetivo Fama” ha regresado a los escenarios. La culminación de este relanzamiento será con un concierto histórico en el Coca-Cola Music Hall. El evento, que ha generado gran expectativa y emoción entre los fanáticos, reunirá a las estrellas que alguna vez cautivaron a la audiencia y servirá como vitrina para los talentos de la nueva temporada 2025.

“¡Tú los hiciste tus favoritos! Y gala tras gala los acompañaste en su camino a cumplir su sueño en la música", comienza la invitación a la velada que comenzará a las 4:30 p.m. Los boleto están disponibles en Ticketera.com.

Uno de los grandes protagonistas de esta noche que, según adelantaron, será para “recordar y celebrar”, es el gran ganador de la temporada, el venezolano Dionicio Matos.

Precisamente, el cantante se expresó agradecido recientemente tras el respaldo durante la competencia y en el inicio de su carrera.

“Hoy es un gran día para agradecerte por tu cariño, tu compañía fiel, tus aplausos, tus mensajes, tus palabras de aliento… Gracias por ser un fan de los que apoyan con el corazón, de los que valoran la disciplina, el esfuerzo, el crecimiento y el talento. Eternamente agradecido por el amor tan bonito que he recibido y que sé que seguiré recibiendo de este público maravilloso que me impulsa cada día".

Matos agregó: “Gracias Soraya Sánchez porque sin ti no existiría ‘Objetivo Fama’ y sin ‘Objetivo Fama’, no existiría yo como artista. Gracias a todos los que trabajaron por y para este proyecto, que hoy es parte de mi historia para siempre y a los que lo vivieron conmigo”.