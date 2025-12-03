Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dionicio celebra su primer mes como ganador de “Objetivo Fama”: “Que Dios me dé la dicha de seguirles cantando”

El cantante venezolano trabaja en su primera producción discográfica

3 de diciembre de 2025 - 1:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una de las presentaciones más recordadas de Dionicio fue "Pégate" de Ricky Martin. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con una energía inigualable y una ética de trabajo que impresionó a jueces y compañeros, Dionicio Matos se alzó con el máximo premio de “Objetivo Fama” el pasado 2 de noviembre. A lo largo de la temporada, de igual manera, demostró que la constancia es tan importante como la voz para triunfar en la música.

RELACIONADAS

Ayer, martes, se cumplió el primer mes desde que el venezolano fue coronado como campeón absoluto de la competencia. En pleno proceso de la producción de su primer disco, el cantante de 30 años separó un espacio para reflexionar y agradecer.

“1 mes de uno de los días más importantes y significativos de mi vida. Reconozco mi esfuerzo pero, estaré eternamente agradecido a quienes me llevaron al triunfo que fueron ustedes, que Dios me dé la dicha de seguirles cantando y dando alegrías, los amo con todo mi corazón”, expuso en sus redes sociales.

Durante el pasado mes, el artista, quien mantiene una relación sentimental con la puertorriqueña Vicky Carbonell, se ha dedicado a conocer a la industria del entretenimiento local. Asimismo, ha asistido a conciertos de colegas como Ednita Nazario y Chayanne.

Matos nació en ciudad Ojeda, estado Zulia, en Venezuela. Desde pequeño, es un apasionado de la música, lo que lo llevó a participar, a los 10 años, en una competencia de su tierra natal llamada “Mini futuras estrellas”, donde debutó como cantante principalmente al ritmo de la gaita zuliana, un género tradicional de su región.

En busca de mejores oportunidades, llegó junto a su familia a Estados Unidos cuando tenía aproximadamente 20 años. Actualmente reside en Puerto Rico.

Para audicionar, viajó a la isla y se presentó en las audiciones celebradas en el municipio de Aguadilla. Según contó su compañero de competencia y primer finalista, el puertorriqueño Cristian Diana, el joven venezolano llegó a la isla con una maleta llena de sueños y 34 dólares.

Tags
MúsicaReality ShowsObjetivo Fama
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: