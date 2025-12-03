Dionicio celebra su primer mes como ganador de “Objetivo Fama”: “Que Dios me dé la dicha de seguirles cantando”

Con una energía inigualable y una ética de trabajo que impresionó a jueces y compañeros, Dionicio Matos se alzó con el máximo premio de “Objetivo Fama” el pasado 2 de noviembre. A lo largo de la temporada, de igual manera, demostró que la constancia es tan importante como la voz para triunfar en la música.

Ayer, martes, se cumplió el primer mes desde que el venezolano fue coronado como campeón absoluto de la competencia. En pleno proceso de la producción de su primer disco, el cantante de 30 años separó un espacio para reflexionar y agradecer.

“1 mes de uno de los días más importantes y significativos de mi vida. Reconozco mi esfuerzo pero, estaré eternamente agradecido a quienes me llevaron al triunfo que fueron ustedes, que Dios me dé la dicha de seguirles cantando y dando alegrías, los amo con todo mi corazón”, expuso en sus redes sociales.

Durante el pasado mes, el artista, quien mantiene una relación sentimental con la puertorriqueña Vicky Carbonell, se ha dedicado a conocer a la industria del entretenimiento local. Asimismo, ha asistido a conciertos de colegas como Ednita Nazario y Chayanne.

Matos nació en ciudad Ojeda, estado Zulia, en Venezuela. Desde pequeño, es un apasionado de la música, lo que lo llevó a participar, a los 10 años, en una competencia de su tierra natal llamada “Mini futuras estrellas”, donde debutó como cantante principalmente al ritmo de la gaita zuliana, un género tradicional de su región.

En busca de mejores oportunidades, llegó junto a su familia a Estados Unidos cuando tenía aproximadamente 20 años. Actualmente reside en Puerto Rico.