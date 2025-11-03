Opinión
3 de noviembre de 2025
77°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Cristian cuenta una historia de Dionicio: “Llegó a Puerto Rico para la audición con $34″

Los finalistas de “Objetivo Fama” se mostraron felices y complacidos con la decisión de la audiencia

3 de noviembre de 2025 - 12:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Si algo prevaleció a lo largo de la temporada fue el compañerismo y empatía entre los competidores. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Ayer, domingo, 2 de noviembre, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, nació la nueva estrella de la música latina. El venezolano Dionicio Matos se convirtió en el ganador absoluto de la primera temporada del regreso de “Objetivo Fama”.

A lo largo de 14 semanas, quien se alzó con el premio de $50,000 y un contrato discográfico con Duars Entertainment, demostró que cumplía con todas las cualidades para destacarse. El también actor cautivó con su talento, carisma y entrega.

“Salomé”, de Chayanne y “Pégate”, de Ricky Martin, sin embargo, fueron las presentaciones que lo consolidaron como finalista. Anoche, después de que su nombre fuera anunciado como el favorito del público, los tres compañeros con los que se midió en la gala final expresaron su sentir con la decisión final.

Cristian Diana, de Puerto Rico, y quien ganó el segundo lugar, decidió contar la historia de cómo Matos se ganó su admiración y respeto. Sus palabras recibieron la aprobación de Sheila Matos, cuarta finalista y Yancy Abríl, tercera finalista.

Participantes de Objetivo Fama regresan para celebrar la gran gala final de la competencia de canto que se transmite por Telemundo.La gala final se llevó a cabo la noche del domingo, 2 de noviembre desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $50,000 y un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment.
1 / 14 | Vibra la emoción en la alfombra azul de la gran final de Objetivo Fama. Participantes de Objetivo Fama regresan para celebrar la gran gala final de la competencia de canto que se transmite por Telemundo. - Suministrada

“Mi amor, Dionicio es la persona más perseverante, la persona más enfocada, disciplinada, apasionada que yo he conocido. Yo no sé si él ha contado esta historia, pero yo se las voy a contar”, dijo Diana ataviado de blanco, ajuar con el que interpretó “Yo te recuerdo” junto a Ana Isabelle.

El representante de Puerto Rico continuó: “Dionicio, cuando fue a audicionar, él es de Indiana, y él viajó para la audición en Aguadilla. Ese hombre, mi amor, llegó a Puerto Rico para la audición con $34 dólares y le dijeron de San Juan para Aguadilla, que tenía que pagar un fracatán de dinero para llevarlo. No sé cómo hizo, pero ese hombre llegó a Aguadilla, esperó después un día completo en el aeropuerto para poder tomar su avión de vuelta”, detalló el carismático boricua.

Este recuerdo, enfatizó, fue el que lo llevó anoche a “quitarse” sus zapatos y ponerse en los del venezolano. Quien popularizó frases como “Oh, sí”, recordó por qué es importante mirar e intentar satisfacer las necesidades de los demás”.

“Todos pasamos por situaciones, pero esos momentos en los cuales uno ve a ese hombre cuando se iba a ensayar, se iba con esa pasión, lloraba cuando no le salían las cosas, me daba esa vibra de que sí lo quería, y no lo quería, lo merecía. Me siento sumamente feliz porque haya ganado Dionicio”, comentó Carlos Félix, residente de Hato Rey.

Abríl, por su parte, describió al venezolano como “disciplinado, como ya decimos, y yo estoy bien feliz porque él ganó, él quería esto más que nada. Es una persona que siempre digo que cuando le dan un reto él dice: ‘lo voy a hacer’”.

La dominicana, igualmente, reconoció que ha aprendido mucho de su compañero. “Para mí él es el máximo y él es un estudiante de la vida, y estoy bien feliz por él. Siento que lo merece“, concluyó.

Miranda, finalmente, recordó que entró a la competencia con mala dicción. “‘Dio’ me dijo: ‘mira, chica, yo te voy a ayudar’”, reveló. Otro, en su lugar, según David Benítez, oficial de comunicaciones de “Objetivo Fama”.

En vez de burlarse, agregó a modo de ejemplo, prefieró aportar. “‘Dio’ es una persona muy humilde, no solo tiene talento, sino que es bien humilde. Siempre supe que merecía de ganar”, mencionó.

La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. Dionicio Matos, Cristian Diana, Yancy Abríl y Sheila Miranda interpretaron "Mejor que ayer" de Diego Torres.Además, un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment.
1 / 23 | Talento, intensidad y emoción: lo que ocurrió en la gran final de Objetivo Fama. La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
