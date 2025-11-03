Cristian cuenta una historia de Dionicio: “Llegó a Puerto Rico para la audición con $34″

A lo largo de 14 semanas, quien se alzó con el premio de $50,000 y un contrato discográfico con Duars Entertainment, demostró que cumplía con todas las cualidades para destacarse. El también actor cautivó con su talento, carisma y entrega.

“Salomé”, de Chayanne y “Pégate”, de Ricky Martin, sin embargo, fueron las presentaciones que lo consolidaron como finalista. Anoche, después de que su nombre fuera anunciado como el favorito del público, los tres compañeros con los que se midió en la gala final expresaron su sentir con la decisión final.

Cristian Diana, de Puerto Rico, y quien ganó el segundo lugar, decidió contar la historia de cómo Matos se ganó su admiración y respeto. Sus palabras recibieron la aprobación de Sheila Matos, cuarta finalista y Yancy Abríl, tercera finalista.

PUBLICIDAD

1 / 14 | Vibra la emoción en la alfombra azul de la gran final de Objetivo Fama. Participantes de Objetivo Fama regresan para celebrar la gran gala final de la competencia de canto que se transmite por Telemundo. - Suministrada 1 / 14 Vibra la emoción en la alfombra azul de la gran final de Objetivo Fama Participantes de Objetivo Fama regresan para celebrar la gran gala final de la competencia de canto que se transmite por Telemundo. Suministrada Compartir

“Mi amor, Dionicio es la persona más perseverante, la persona más enfocada, disciplinada, apasionada que yo he conocido. Yo no sé si él ha contado esta historia, pero yo se las voy a contar”, dijo Diana ataviado de blanco, ajuar con el que interpretó “Yo te recuerdo” junto a Ana Isabelle.

El representante de Puerto Rico continuó: “Dionicio, cuando fue a audicionar, él es de Indiana, y él viajó para la audición en Aguadilla. Ese hombre, mi amor, llegó a Puerto Rico para la audición con $34 dólares y le dijeron de San Juan para Aguadilla, que tenía que pagar un fracatán de dinero para llevarlo. No sé cómo hizo, pero ese hombre llegó a Aguadilla, esperó después un día completo en el aeropuerto para poder tomar su avión de vuelta”, detalló el carismático boricua.

Este recuerdo, enfatizó, fue el que lo llevó anoche a “quitarse” sus zapatos y ponerse en los del venezolano. Quien popularizó frases como “Oh, sí”, recordó por qué es importante mirar e intentar satisfacer las necesidades de los demás”.

“Todos pasamos por situaciones, pero esos momentos en los cuales uno ve a ese hombre cuando se iba a ensayar, se iba con esa pasión, lloraba cuando no le salían las cosas, me daba esa vibra de que sí lo quería, y no lo quería, lo merecía. Me siento sumamente feliz porque haya ganado Dionicio”, comentó Carlos Félix, residente de Hato Rey.

Abríl, por su parte, describió al venezolano como “disciplinado, como ya decimos, y yo estoy bien feliz porque él ganó, él quería esto más que nada. Es una persona que siempre digo que cuando le dan un reto él dice: ‘lo voy a hacer’”.

PUBLICIDAD

La dominicana, igualmente, reconoció que ha aprendido mucho de su compañero. “Para mí él es el máximo y él es un estudiante de la vida, y estoy bien feliz por él. Siento que lo merece“, concluyó.

Miranda, finalmente, recordó que entró a la competencia con mala dicción. “‘Dio’ me dijo: ‘mira, chica, yo te voy a ayudar’”, reveló. Otro, en su lugar, según David Benítez, oficial de comunicaciones de “Objetivo Fama”.

En vez de burlarse, agregó a modo de ejemplo, prefieró aportar. “‘Dio’ es una persona muy humilde, no solo tiene talento, sino que es bien humilde. Siempre supe que merecía de ganar”, mencionó.