Una final impredecible en “Objetivo Fama”: “Todos tienen voz, todos tienen talento”
¿Quién ganará la competencia? Estas fueron las presentaciones más memorables
1 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
“Afortunado”. Así dijo sentirse el bailarín y coreógrafo puertorriqueño Danny Lugo de ejercer el rol de director artístico y coreógrafo del regreso de “Objetivo Fama”. Por primera vez en sus 30 años de carrera pudo desempeñar ambas funciones simultáneamente, y fue todo un éxito.
