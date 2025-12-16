“Objetivo Fama 7” tuvo un “final perfecto” en el Coca-Cola Music Hall
Mientras tanto, la producción se prepara para “un nuevo capítulo” en el 2026
16 de diciembre de 2025 - 4:21 PM
El pasado domingo, 14 de diciembre, marcó un antes y un después en la vida del venezolano Dionicio Matos, ganador de “Objetivo Fama 7″, y los 19 exparticipantes que formaron parte de la edición. Las 20 estrellas del “reality show” de canto se unieron en el Coca-Cola Music Hall llenos de alegría y entusiasmo.
Según las redes sociales de la producción, “el escenario vibró con cada nota, cada mirada y cada abrazo”. De esta manera, se cerró la histórica temporada que regresó a la popular competencia de canto a la pantalla nacional.
“Gracias por vivirlo con nosotros”, fueron las palabras con las que acompañaron un carrusel de fotos con algunos de los momentos más memorables de la velada.
Anais Martínez, ganadora de la segunda temporada de “Objetivo Fama” fungió como artista invitada. Con su inigualable voz y energía, “llenó de poder y pasión el escenario del Coca-Cola Music Hall”.
La intérprete dominicana deleitó al público con éxitos como “Estoy con él y pienso en ti”. Junto a su compatriota, Yancy Abríl, cantó “Huelo a soledad”.
Matos, de igual manera, se presentó por primera vez como ganador absoluto del “reality show”. “Con voz firme y el corazón lleno”, regaló “una actuación cargada de significado en el cierre de una temporada que quedará para la historia”.
La producción describió el reencuentro como “el comienzo de un nuevo capítulo y el final perfecto para esta edición”.
