EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Objetivo Fama 7” tuvo un “final perfecto” en el Coca-Cola Music Hall

Mientras tanto, la producción se prepara para “un nuevo capítulo” en el 2026

16 de diciembre de 2025 - 4:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las 20 estrellas se presentaron para ponerle fin a la temporada por todo lo alto. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El pasado domingo, 14 de diciembre, marcó un antes y un después en la vida del venezolano Dionicio Matos, ganador de “Objetivo Fama 7″, y los 19 exparticipantes que formaron parte de la edición. Las 20 estrellas del “reality show” de canto se unieron en el Coca-Cola Music Hall llenos de alegría y entusiasmo.

Según las redes sociales de la producción, “el escenario vibró con cada nota, cada mirada y cada abrazo”. De esta manera, se cerró la histórica temporada que regresó a la popular competencia de canto a la pantalla nacional.

“Gracias por vivirlo con nosotros”, fueron las palabras con las que acompañaron un carrusel de fotos con algunos de los momentos más memorables de la velada.

Anais Martínez, ganadora de la segunda temporada de “Objetivo Fama” fungió como artista invitada. Con su inigualable voz y energía, “llenó de poder y pasión el escenario del Coca-Cola Music Hall”.

La intérprete dominicana deleitó al público con éxitos como “Estoy con él y pienso en ti”. Junto a su compatriota, Yancy Abríl, cantó “Huelo a soledad”.

Matos, de igual manera, se presentó por primera vez como ganador absoluto del “reality show”. “Con voz firme y el corazón lleno”, regaló “una actuación cargada de significado en el cierre de una temporada que quedará para la historia”.

La producción describió el reencuentro como “el comienzo de un nuevo capítulo y el final perfecto para esta edición”.

La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. Dionicio Matos, Cristian Diana, Yancy Abríl y Sheila Miranda interpretaron "Mejor que ayer" de Diego Torres.Además, un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment.
1 / 23 | Talento, intensidad y emoción: lo que ocurrió en la gran final de Objetivo Fama. La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada
Objetivo FamaMúsicaConciertoCoca Cola Music Hall
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
