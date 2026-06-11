Danny Ocean: el primer artista venezolano que se presenta en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA
Su participación marcó un nuevo paso en la carrera del artista
11 de junio de 2026 - 4:39 PM
11 de junio de 2026 - 4:39 PM
El cantautor Danny Ocean consolidó uno de los momentos más importantes en su carrera al ser el primer artista venezolano en presentarse en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 encendiendo el Estadio Azteca de México ante miles de asistentes y millones de espectadores alrededor del mundo.
Como parte del espectáculo de apertura el artista cantó “Partidazo”, su más reciente sencillo y una de las canciones incluidas en el álbum oficial del torneo. El intérprete llevó su esencia latina a uno de los escenarios más importantes del deporte y el entretenimiento a nivel global.
Más allá de la música, Danny Ocean llevó a Venezuela consigo durante esta histórica presentación. El artista vistió de color rojo vino inspirado en la selección nacional de fútbol de Venezuela, conocida popularmente como “La Vinotinto”, y lució siete estrellas en su cuello llevando a su país siempre consigo.
Desde los primeros segundos, el público respondió con euforia y acompañó cada momento de una presentación cargada de energía y emoción. La actuación rápidamente generó conversación en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la ceremonia inaugural.
La participación de Danny Ocean en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un nuevo hito en una trayectoria que continúa su expansión internacional. Con una carrera que lo ha llevado a conectar con audiencias de múltiples países, el venezolano se consolida como una de las voces latinas más influyentes de su generación.
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