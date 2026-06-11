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Danny Ocean: el primer artista venezolano que se presenta en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA

Su participación marcó un nuevo paso en la carrera del artista

11 de junio de 2026 - 4:39 PM

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Danny Ocean vistió de color rojo vino inspirado en la selección nacional de fútbol de Venezuela. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El cantautor Danny Ocean consolidó uno de los momentos más importantes en su carrera al ser el primer artista venezolano en presentarse en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 encendiendo el Estadio Azteca de México ante miles de asistentes y millones de espectadores alrededor del mundo.

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Como parte del espectáculo de apertura el artista cantó “Partidazo”, su más reciente sencillo y una de las canciones incluidas en el álbum oficial del torneo. El intérprete llevó su esencia latina a uno de los escenarios más importantes del deporte y el entretenimiento a nivel global.

Más allá de la música, Danny Ocean llevó a Venezuela consigo durante esta histórica presentación. El artista vistió de color rojo vino inspirado en la selección nacional de fútbol de Venezuela, conocida popularmente como “La Vinotinto”, y lució siete estrellas en su cuello llevando a su país siempre consigo.

Desde los primeros segundos, el público respondió con euforia y acompañó cada momento de una presentación cargada de energía y emoción. La actuación rápidamente generó conversación en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la ceremonia inaugural.

La participación de Danny Ocean en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un nuevo hito en una trayectoria que continúa su expansión internacional. Con una carrera que lo ha llevado a conectar con audiencias de múltiples países, el venezolano se consolida como una de las voces latinas más influyentes de su generación.

La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Con su emblemática canción "Oye mi amor", la agrupación originaria de Guadalajara, una de las sedes mundialistas en el país, se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.Shakira está cargo del himno "Dai Dai".
1 / 13 | De Shakira a Maná: así se encendió la fiesta del fútbol mundial. La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. - Natacha Pisarenko
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MúsicaFIFADanny Ocean
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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