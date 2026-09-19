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Aleks Syntek se despide de México tras la polémica: “Alejarme significa salvación mental y espiritual”

Explicó su postura y su sentir ante la reacción del público

19 de septiembre de 2026 - 10:23 AM

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Aleks Syntek. (El Universal/GDA)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Aleks Syntek ha compartido varias reflexiones y mensajes tras la polémica que generaron sus comentarios la noche del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en una de ellas revela que se alejará de México para salvarse mental y espiritualmente.

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El cantante ha sido cuestionado por la forma en que se dirigió al público y por dedicar parte importante de su presentación a reclamos y comentarios personales, lo que provocó abucheos entre algunos asistentes.

Durante el concierto, Syntek se molestó cuando algunas personas le pidieron canciones de artistas como Juan Gabriel y Marco Antonio Solís “El Buki”, y les pidió que se limitaran a solicitar temas de su autoría. También volvió a expresar sus críticas hacia el reguetón y la música urbana, con comentarios dirigidos a exponentes de ese género, Bad Bunny y los puertorriqueños.

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El cantante además pidió a sus seguidores que lo defendieran de las críticas que recibe en redes sociales y habló sobre las dificultades que, según dijo, ha enfrentado a lo largo de sus 35 años de trayectoria. Sus declaraciones y actitud durante el concierto generaron diversas reacciones en redes sociales y llevaron a algunos usuarios a cuestionar su comportamiento durante la presentación, mientras que otros coinciden con la visión del cantante sobre los tiempos de decadencia artística.

Tras la polémica en redes por lo ocurrido en la alcaldía Benito Juárez, Syntek explicó su postura y su sentir ante la reacción del público, en uno de sus mensajes dijo que se sentía tranquilo por su forma de pensar, tan distinta a muchas personas que lo critican.

“Queridos fans. Me hace sentir muy tranquilo el saber que no coincido con una sociedad con tantas emociones enfermas inmaduras. El problema es que la mayoría de quienes dan su opinión mercenaria no están a la altura del debate”, se lee.

El cantante lamentó que en muchas personas la ignorancia y la incongruencia domine su camino, pero confió que tal vez en otro momento sus palabras tomen sentido e importancia para cambiar las cosas.

“Qué triste es ver la perseverancia de la ignorancia y la pérdida total de la congruencia han habido tantos personajes en la historia de la humanidad que fueron repudiados en su época pero que sus ideas posteriormente transformaron a la humanidad que ya perdí la cuenta”.

Finalmente, Aleks aseguró que dejará pronto México y que regresará con buenas noticias, y destacó que esa distancia será para salvarse mental y espiritualmente.

“México pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”, escribió.

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