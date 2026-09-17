Aleks Syntek critica nuevamente a Bad Bunny y se burla del acento boricua

Mira cómo se mofó de los boricuas y, luego, se tiró al piso del escenario durante un concierto en México.

Para muchos de los asistentes al Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, Aleks Syntek habló más de lo que cantó. El músico aprovechó su presentación en dicho escenario para hablar de todo un poco, y no desaprovechó la oportunidad para despotricar nuevamente contra el reguetón y el artista puertorriqueno Bad Bunny.

Syntek, quien mencionó en varias ocasiones que contaba con 35 años de carrera, se molestó con algunos asistentes que le pedían temas de otros autores como Juan Gabriel, preguntó quién de verdad era su fan.

“Esa canción que me estas pidiendo no es mía, es de El Buki… Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, le respondió a un fan.

También, lamentó que artistas mexicanos no tengas el mismo apoyo que los exponentes del género urbano. “Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes estan oyendo a puro patán”.

No es la primera vez que el exponente habla sobre algunas de las letras y contenidos asociados con el género del reguetón.

PUBLICIDAD

En varias ocasiones, el cantante ha señalado que no se trata de rechazar a quienes hacen este tipo de música, sino de cuestionar los mensajes que, desde su perspectiva, pueden resultar ofensivos o poco apropiados.

Cantante Aleks Syntek Sonriente ante toda situación

“¿Por qué Bad Bunny es el número uno? Y el otro día dijo en una entrevista que después de un concierto se hace una paja. ¿Apoyan eso, neta? Yo no quiero a ese señor conmigo…”, expresó el cantante mexicano.

Por otra parte, sostuvo que México no es un lugar de reguetón.

“México es huapango, es bolero, el mariachi. Recuerden que no somos reguetón. No somos reguetón, no somos gangsters de Nueva York, somos mexicanos. Wey, hablen como mexicanos, no como puertorriqueños… porque somos corazones invencibles”, dijo con un tono burlón haciendo referencia al acento boricua.