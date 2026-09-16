J Balvin y Valentina Ferrer ponen fin a su relación: “Hemos decidido tomar caminos separados”

La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó su separación del cantante colombiano J Balvin tras casi 10 años de relación y un hijo juntos.

Ferrer afirmó que la decisión fue tomada “desde el amor” y con mucho respeto.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, informó Ferrer en sus historias de Instagram.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor”, agregó en el Story.

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros. Valentina”, concluyó.

La pareja procreó a su hijo Río, de 5 años.

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El anuncio llega un mes después de que la influencer Melanie Pavola acusara al artista de serle infiel a su pareja con ella.

Pavola contó que sostuvo un romance con Balvin mientras Ferrer se encontraba embarazada del hijo de ambos.

“En ese momento me fui y le mandé un mensaje a Valentina: ‘Acabo de tener relaciones con tu pareja. No sabía que estabas embarazada, una disculpa’”, dijo Pavola en un video.