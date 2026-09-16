Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
16 de septiembre de 2026
89°Lluvias y tronadas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

J Balvin y Valentina Ferrer ponen fin a su relación: “Hemos decidido tomar caminos separados”

La pareja procreó tiene un hijo de 5 años

16 de septiembre de 2026 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
J Balvin y Valentina Ferrer. (The Associated Press)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó su separación del cantante colombiano J Balvin tras casi 10 años de relación y un hijo juntos.

Ferrer afirmó que la decisión fue tomada “desde el amor” y con mucho respeto.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, informó Ferrer en sus historias de Instagram.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor”, agregó en el Story.

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros. Valentina”, concluyó.

La pareja procreó a su hijo Río, de 5 años.

El anuncio llega un mes después de que la influencer Melanie Pavola acusara al artista de serle infiel a su pareja con ella.

Pavola contó que sostuvo un romance con Balvin mientras Ferrer se encontraba embarazada del hijo de ambos.

“En ese momento me fui y le mandé un mensaje a Valentina: ‘Acabo de tener relaciones con tu pareja. No sabía que estabas embarazada, una disculpa’”, dijo Pavola en un video.

J Balvin se unió a Bad Bunny como invitado especial durante la parada de su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" en París, protagonizando uno de los momentos más destacados de la noche.Junto a Bad Bunny interpretó "Como un Bebé", "Qué Pretendes" y "La Canción". También cantó "In da Getto" y "Qué Calor".
1 / 5 | El explosivo reencuentro de Bad Bunny y J Balvin en París. J Balvin se unió a Bad Bunny como invitado especial durante la parada de su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" en París, protagonizando uno de los momentos más destacados de la noche. - Suministrada/Eroc Rojas
Tags
J Balvin
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 16 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: