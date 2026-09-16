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¿Maripily regresó a la soltería?: “En las relaciones no existen las pausas”

“Si a mí me piden una pausa, yo me voy con Frederik (Oldenburg)”, bromeó durante una participación en “Hoy Día” de Telemundo

16 de septiembre de 2026 - 2:50 PM

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Para Maripily no existen pausas en las relaciones. (Xavier Araújo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Después de casi un año de relación, la empresaria boricua Maripily Rivera podría haber regresado a la soltería. La noticia fue revelada esta mañana por la empresaria durante una participación en el debate “Entre Nosotras” de “Hoy Día” de Telemundo.

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En la conversación se discutió el tema de las pausas en las relaciones. Rivera, con la honestidad que la caracteriza, exteriorizó su opinión.

“Mi amor, te voy a decir algo, olvídate de cuánto tiempo llevo, pero cuando alguien pide pausa es porque hay un segundo, un tercero. En las relaciones no existen las pausas, jamás, jamás. Cuando tú pides una pausa y quieres volver atrás, olvídate que esa relación se rompió”, dijo.

Rivera añadió: “Yo no pido tiempo. Si no funciona, no funciona. Después que yo esté viva, yo voy a seguir amando y voy a seguir queriendo. Yo doy oportunidades, si las cosas no funcionan, ‘next’, próximo”.

Al ser cuestionada por sus compañeros si volvió a ser una mujer soltera, la ponceña prefirió lanzar una broma. “Si me pide una pausa, yo me voy con Frederik (Oldenburg)”, dijo sobre la expareja de la colombiana Carmen Villalobos.

El pasado mes de agosto, la ganadora de “La casa de los famosos 4″ explicó que tanto ella como su entonces pareja compartían el deseo de formar una familia y que intentaban tener un bebé.

“Actualmente lo estamos buscando los dos. En algún momento sucede. Si sucede, será bienvenido y si no, será en el momento que diga Dios”, aseguró.

Rivera señaló que una de las razones que la impulsaban a dar el paso era la confianza que tenía en su compañero sentimental, a quien describió como una persona estable, respetuosa y con las cualidades necesarias para asumir la paternidad.

“Es una persona estable, es una persona que sé que va a ser un buen padre. Lo queremos los dos”, afirmó.

Maripily Rivera festeja sus 49 años. Maripily compartió una sesión de fotos en honor a la celebración de sus 49 años. (Foto: @myboudoirstudios y @sebastiani_studios)Además pudo presentar su línea de tenis.
1 / 15 | Maripily Rivera celebra sus 49 años sin arrepentimientos . Maripily Rivera festeja sus 49 años. - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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