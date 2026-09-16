¡Sorpresa!: Los laberintos de maíz de Dolly Parton están apareciendo en campos de todo el país

La deslumbrante sonrisa y la melena ondulada de Dolly Parton adornan los campos de Estados Unidos y Canadá este otoño.

Veinte granjas han creado grandes laberintos de maíz para rendir homenaje a la fallecida figura emblemática de la música country, actriz y filántropa, y recaudar fondos para su “Imagination Library”, que proporciona libros gratuitos a los niños.

La muerte por cáncer de la intérprete de “Jolene”, acaecida el 25 de agosto en Nashville a los 80 años, provocó una avalancha de homenajes. Estos abarcaron desde una iniciativa para cambiar el nombre del aeropuerto de la capital de la música country en honor a Parton hasta un aumento de las reproducciones en línea de “9 to 5″, “Islands in the Stream” y muchas otras de sus canciones de éxito.

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Ahora se la está inmortalizando en los laberintos de maíz, repartidos por una docena de estados y dos provincias, desde Alabama hasta California y desde Ohio hasta Texas. La mayoría de ellos también ofrecen un juego de preguntas y respuestas sobre Parton, sesiones fotográficas y otras actividades.

Los laberintos se planearon meses antes de su muerte

Brett Herbst, fundador de The Maize Inc., la empresa de consultoría con sede en Utah que diseñó los laberintos, calificó a Parton de “auténtico tesoro estadounidense”.

“El impacto de Dolly en el mundo y su amor por la agricultura son inconmensurables, y nuestros laberintos de maíz en su honor adquieren ahora un nuevo significado e importancia”, afirmó Herbst.

La empresa afirmó que los laberintos ya se estaban preparando meses antes de la muerte de Parton y que forman parte de su campaña anual en homenaje a las estrellas más destacadas de la música country. Entre los homenajeados anteriores se encuentran Reba McEntire en 2023, Luke Bryan en 2024 y Lainey Wilson en 2025.

Parton, quien, como es bien sabido, creció en la pobreza en la zona rural de Tennessee, agradeció a los organizadores su apoyo a su organización benéfica antes de su fallecimiento. En un comunicado facilitado por The Maize Inc., animó a la gente a “perderse en el laberinto de maíz dedicado a la música country de este año para disfrutar de un poco de diversión, risas y una buena razón para perderse”.

Los homenajes en los maizales cobran ahora un mayor significado

Uno de los laberintos se encuentra en un extenso maizal junto al Twins BBQ, en Brookfield (Connecticut), a unas 55 millas (90 kilómetros) al noreste de Nueva York. La imagen de Parton se eleva hacia el cielo, rodeada por las palabras “Dolly” y “An American Treasure” y una serie de estrellas.

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Danielle Gallop, copropietaria del negocio junto con su marido, admite que no sabía mucho sobre Parton antes de asistir a la convención de laberintos de maíz del año pasado en Dollywood, el parque temático de Tennessee del que Parton era copropietaria. Pero salió de allí impresionada.

“Nos hablaron de su integridad, de cómo dirigía todos sus negocios y de lo inteligente, generosa, amable, ética y humilde” que era Parton, dijo Gallop, “que son precisamente las cualidades a las que aspiramos como empresarios”.

El fallecimiento de Parton “hizo que rendirle homenaje este año cobrara un significado mucho mayor”, añadió Gallop. “Era todo un icono”.

Los laberintos pueden resultar complicados

Stephanie Chen y su hijo pequeño, William, se encontraban entre las personas que recorrían el laberinto de Parton el domingo.

Dijeron que lo más fácil fue superar la parte en la que aparece “Dolly” en mayúsculas.

“Porque solo hay una forma de pasar”, bromeó Chen.

Gallop afirma que lo más complicado es el pelo de Parton. “Tiene mucho pelo y termina en pequeñas puntas”, explicó el propietario. “No sabes dónde va a estar la siguiente abertura. Me he perdido varias veces”.

Lo que más me ha llamado la atención de esta experiencia ha sido ver a los visitantes disfrazarse para la ocasión.

“Ha venido gente con botas y sombreros de vaquero y camisetas de Dolly Parton”, dijo Gallop. “Ha sido maravilloso ver todo el cariño que se le está dedicando”.

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