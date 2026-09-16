Miss Universe Argentina renuncia inesperadamente

Mientras la cuenta regresiva para Miss Universe 2026 entra en su recta final y Puerto Rico se prepara para recibir a candidatas de todo el mundo el 24 de noviembre, un inesperado cambio sacudió a la delegación argentina. Tamara Rogouski, quien había sido coronada Miss Universo Argentina 2026 el pasado mayo, anunció su inesperada renuncia, abriendo paso a Daiana Pereyra como la nueva representante del país en el certamen internacional.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial divulgado por la organización nacional, donde se informó que Rogouski decidió renunciar a su título por razones personales. La reina de belleza había sido coronada el pasado 25 de mayo tras imponerse entre 32 candidatas durante la gala celebrada en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, convirtiéndose en la ganadora de Miss Universo Argentina 2026.

“Por cuestiones personales, Tamara Rogouski no participará en la 75.ª edición de Miss Universe, que se realizará en noviembre en Puerto Rico”, indicó la organización en el comunicado, sin ofrecer mayores detalles sobre las razones detrás de la decisión.

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La salida de Rogouski marca el cierre anticipado de una destacada etapa para la representante de la provincia de Misiones. Coach ontológica de profesión, la modelo hizo historia al convertirse en la primera madre en conquistar la corona nacional y, además, logró devolverle el triunfo a su provincia después de 68 años de espera.

Tras conocerse la renuncia, se activó el procedimiento habitual establecido por la franquicia internacional. Según las reglas del certamen, cuando la ganadora no puede cumplir con sus compromisos, la primera finalista asume automáticamente el título y las responsabilidades correspondientes. De esta manera, Daiana Pereyra fue designada como la nueva Miss Universo Argentina 2026.

En el mismo comunicado, la organización expresó palabras de apoyo para la reina saliente. “A Tamara le enviamos todo nuestro cariño, apoyo y los mejores deseos en este momento”, señalaron. Asimismo, dieron la bienvenida a la nueva representante nacional al asegurar que contará con el respaldo del país en esta nueva etapa.