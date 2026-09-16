¿Realidad o IA?: Chef Noelian pone en duda unas fotos junto a “Plinia Palerm”

La visita de la chef Noelian Ortiz en “Top Chef VIP 5″ todavía da de qué hablar. Esta tarde, la también empresaria compartió una publicación en Instagram en la que aparece junto a “Plinia Palerm”, personaje interpretado por el comediante Raymond Arrieta, acompañado de un mensaje cargado de humor sobre una supuesta participación de ella en el programa conducido por Carmen Villalobos.

En la publicación, la integrante de “Día a Día” comentó en tono jocoso que “Plinia” asegura haber estado con ella en “Top Chef VIP”, aunque afirma no recordarla en el “reality” culinario. Además, sugirió que las imágenes podrían haber sido creadas con inteligencia artificial e invitó a sus seguidores a opinar sobre la curiosa situación.

“Plinia dice que ella estuvo conmigo en ‘Top Chef VIP’, pero yo no me acuerdo de haberla visto por allí. Estas fotos yo creo que tienen truco. ¿Esto es obra de la inteligencia artificial?”, escribió la chef, a la vez que generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

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La publicación rápidamente acumuló comentarios de figuras del entretenimiento y usuarios que se sumaron a la broma con emojis de risa y mensajes cómicos. Entre ellos destacó la reacción de la animadora Dimary Castro, quien respondió con varias caras de risa.

Mientras algunos usuarios siguieron el juego preguntándose si las fotografías eran reales o resultado de alguna herramienta de inteligencia artificial, otros aprovecharon para recordar momentos televisivos y comentar sobre la química que ambas personalidades reflejan en pantalla.