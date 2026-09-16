Lo que hay que saber sobre la gira de Ed Sheeran tras la exclusión de Macklemore

La gira de Ed Sheeran por América del Norte y del Sur se ha visto sacudida por la decisión tomada esta semana de prescindir de Macklemore como telonero debido a los comentarios a favor de Palestina que el rapero hizo sobre el escenario. Desde entonces, el resto de teloneros de Sheeran se han retirado, incluido un grupo que actúa con él durante parte del espectáculo.

Sheeran, que tiene previsto actuar en Filadelfia el sábado, afirmó que la decisión de excluir a Macklemore de la gira “Loop Tour” fue del promotor, no suya. El rapero de “Thrift Shop” gritó “¡Palestina libre!" durante el concierto del 5 de septiembre en Nueva Jersey.

“A todos mis hermanos y hermanas judíos: criticar a Israel, criticar el apartheid, oponerse al genocidio… nada de eso supone en absoluto una crítica hacia vosotros", afirmó durante el concierto de Nueva Jersey. “Este mensaje es por la paz, por el amor, para que todos los seres humanos sean tratados con dignidad, respeto e igualdad”.

Macklemore ha afirmado que su exclusión fue el resultado de una iniciativa liderada por Robert Kraft, el multimillonario propietario de los New England Patriots. Su empresa, Kraft Group, también es propietaria del Gillette Stadium, donde juega el equipo de la NFL y donde Sheeran tiene previsto actuar a finales de este mes. La implicación de Kraft se mencionó de forma implícita en algunas de las declaraciones de los artistas teloneros que abandonaron la gira de Sheeran el martes, denunciando la influencia del dinero.

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Esta es la situación actual de la gira de Sheeran.

Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y Beoga han abandonado el grupo

Estaba previsto que la banda danesa Lukas Graham y el cantante irlandés Aaron Rowe sustituyeran a Macklemore como teloneros en las fechas restantes de la gira de Sheeran por Estados Unidos. Finneas, el cantante estadounidense y colaborador cercano de su hermana Billie Eilish, iba a actuar como telonero de Sheeran en cuatro de sus conciertos en Sudamérica. Beoga, una banda de folk irlandesa, había estado actuando con Sheeran durante parte de su repertorio desde que comenzó su gira en enero en Nueva Zelanda.

“No se debe silenciar a los artistas cuando alzan la voz en defensa de los oprimidos”, escribió Finneas.

Los comunicados de cada uno de los artistas teloneros se publicaron el martes con un intervalo de aproximadamente una hora entre ellos. Ese mismo día, Sheeran había publicado su propio comunicado en el que culpaba al promotor de la retirada de Macklemore y afirmaba que se negaba a verse envuelto en un debate público sobre la guerra en Gaza.

Rowe y Beoga recurrieron a la historia de su país para explicar su decisión. “Somos irlandeses y sabemos lo que es el colonialismo. Como miembros fundadores del movimiento Artistas Irlandeses por Palestina, somos activistas comprometidos con la justicia y seguiremos siéndolo”, publicó Beoga.

Rowe se refirió a Sheeran como un amigo. “Pero, como irlandeses, sabemos muy bien lo que son el genocidio, la hambruna forzada y la ocupación violenta”, escribió, y añadió que no podía “quedarme de brazos cruzados y permitir que los multimillonarios utilicen su posición de poder para silenciar las voces legítimas de quienes alzan la voz”.

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Lukas Graham también pareció lanzar una crítica velada a Kraft al escribir: “El dinero no te da derecho a acaparar la conversación. El saldo bancario de nadie debería decidir quién puede hablar o qué sufrimiento se nos permite reconocer”.

Los representantes de Kraft no respondieron el martes a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico, pero en un comunicado emitido el lunes, afirmaron que la decisión de cancelar la actuación de Macklemore se debía a los recientes comentarios del rapero “y a un historial más amplio de retórica e imágenes antisemitas”.

“Esta decisión no pretende restar importancia al sufrimiento de los palestinos inocentes ni negar a nadie el derecho a defender sus intereses. Su dolor y su pérdida son reales”, afirmó Kraft.

Sheeran no ha hecho ningún comentario desde que los teloneros se retiraron

Después de que Macklemore publicara el lunes un extenso comunicado sobre su exclusión de la gira, Sheeran recurrió a Instagram para dar su versión de los hechos.

“La decisión de que Macklemore se retirara de la gira fue del promotor, no mía”, escribió el martes. “Nunca defraudaría a los fans que habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de la gira ni a los demás artistas teloneros y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida”.

Ni Sheeran ni Macklemore han publicado nada desde que esos teloneros abandonaron la gira, y el representante de Sheeran no ha respondido a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. El promotor, Messina Touring Group, tampoco ha respondido a las solicitudes de comentarios.

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En su declaración del martes, Sheeran afirmó que “no era cómplice” y que tenía su propia opinión sobre la guerra en Gaza.

“Hay una razón por la que no utilizo mi plataforma profesional para la política: entre mi público hay jóvenes, a menudo niños, de todos los orígenes. Quienes acuden a mi programa no esperan encontrarse con un foro político”, escribió.

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