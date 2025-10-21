Ed Sheeran regresa a Puerto Rico con su “Loop Tour”

Luego de su primera visita a Puerto Rico en junio de 2017, en lo que fue su concierto “Divide”, el cantautor británico Ed Sheeran ha anunciado su esperado regreso a Puerto Rico como parte de su nueva gira internacional: “Loop Tour”.

El concierto de este aclamado cantante a nivel mundial se celebrará el miércoles, 13 de mayo de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en lo que promete ser una noche inolvidable para los fanáticos del artista en la isla.

Este espectáculo se realizará bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents. Los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes de Banco Popular, quienes podrán comprar con sus tarjetas de crédito o débito este miércoles, 22 de octubre a las 10:00 a.m. a través de Ticketera. Para acceder a la preventa, deberán ingresar los primeros seis dígitos de su tarjeta.

Mientras, se informó que la venta de boletos general comenzará este jueves, 23 de octubre, a las 10:00 a.m. a través de Ticketera. La parada en Puerto Rico es parte de un tramo latinoamericano recientemente anunciado del “Loop Tour”, que comenzará en mayo de 2026.

La gira iniciará en República Dominicana, y continuará por Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica, marcando el regreso de Sheeran a América Latina.

El “Loop Tour” comenzará oficialmente a principios de 2026 en Nueva Zelanda y Australia, y será la primera gira de Sheeran tras haber concluido su histórica y récord “Mathematics Tour”, que se extendió por tres años y rompió cifras globales de asistencia y recaudación.

Según se informó, el “Loop Tour” ofrecerá una experiencia en vivo completamente renovada. Los conciertos contarán con un nuevo diseño de escenario, una producción visual de última generación, y una nueva lista de canciones que incluirá temas del más reciente álbum de Sheeran, titulado “Play”, así como los éxitos que lo han convertido en uno de los artistas más queridos a nivel mundial.

Lanzado el mes pasado, “Play” marca un nuevo capítulo creativo en la carrera de Ed Sheeran. Con este álbum, el artista explora nuevos territorios musicales a través de colaboraciones con productores y músicos de distintas partes del mundo.

El proyecto toma inspiración de tradiciones musicales de la India y Persia, conectándolas con las raíces del folk irlandés, género con el que Sheeran creció. El resultado es una fusión única de escalas, ritmos y melodías que trascienden fronteras, creando un lenguaje musical global, sin perder la esencia melódica y emocional que caracteriza al artista.

Cabe destacar que “Play” ha sido recibido con entusiasmo en todo el mundo, debutando en el puesto número 1 en países como Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido.

Tras el lanzamiento del álbum, Sheeran sorprendió a sus seguidores con “Play – The Remixes EP”, un proyecto especial de cuatro temas donde reimagina algunas canciones del disco original a través de colaboraciones con reconocidos artistas del sur de Asia. Entre ellos se destacan nombres como Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh, quienes aportan nuevas texturas sonoras y perspectivas culturales a las composiciones de Sheeran.