9 de septiembre de 2025
81°ligeramente nublado
Ed Sheeran se muda a Estados Unidos

El cantante reside en el condado de Suffolk al sureste de Inglaterra

9 de septiembre de 2025 - 8:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante británico Ed Sheeran. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres - El cantante británico Ed Sheeran, que lanzará este viernes su nuevo disco, trasladará su residencia permanente a Estados Unidos debido a la gira que llevará a cabo en el país norteamericano, según anunció en una entrevista.

RELACIONADAS

Estoy a punto de mudarme a Estados Unidos. Siento que soy la única persona que se muda a Estados Unidos. Voy de gira por allí un tiempo y tengo familia, así que no puedo ir y venir. Nos vamos a instalar allí“, dijo el artista, de 34 años, en el podcast irlandés ‘2 Johnnies’, publicado hoy.

Actualmente, Sheeran reside en el condado de Suffolk (sureste de Inglaterra) en una extensa propiedad llamada ‘Sheeranville’ que cuenta con una gran vivienda, un lago, una capilla e incluso un ‘pub’ en sus terrenos.En el programa, conducido por los humoristas irlandeses John ‘Smacks’ McMahon y John ‘B’ O’Brien, también expresó su amor por el Ipswich Town FC, el equipo del que posee una participación del 1.4 % y del que llegó a ser patrocinador en sus camisetas.

“Fui a casi todos los partidos la temporada pasada. Creo que solo podré asistir a uno esta temporada”, aseveró.Anteriormente, en el podcast ‘Call me daddy’ de la estadounidense Alex Cooper, Sheeran mostró su deseo de mudarse a Nashville (Tenessee), la que, confesó, es su ciudad favorita de Estados Unidos, para hacer “una transición a la música country”.

Este viernes, el cantante espera lanzar su último disco de estudio, titulado ‘Play’.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
