El juicio contra el músico británico Ed Sheeran por el supuesto plagio del tema de Marvin Gaye “Let’s Get It On”, comenzó el 24 de abril en un tribunal de Nueva York con la selección del jurado, informaron medios locales.

La denuncia fue interpuesta en 2017 por los herederos de Ed Townsend, coautor de “Let’s Get It On” y que, según la denuncia, el artista británico plagia en su canción “Thinking Out Loud”, que Sheeran publicó en 2014, según la revista Time. Los abogados de Sheeran asegura que ambas canciones se basan en una progresión de acordes común.

Esta previsto que Sheeran participe como testigo en el juicio que arranca menos de dos semanas antes de la publicación de su nuevo álbum y del comienzo de una gira por Estados Unidos.

El cantante anunció en octubre que actuaría en Norteamérica en 2023 como parte de su gira “Mathematics”, pero evitó incluir una parada en Nueva York.

Sheeran, que está promocionando su álbum “=”, dará veintiún conciertos en Estados Unidos y Canadá entre el 6 de mayo (Arlington, Texas) y el 23 de septiembre (Inglewood, California), con dos incursiones en Canadá, el 17 de junio (Toronto) y 2 de septiembre (Vancouver).Sheeran incluyó “Thinking Out Loud” en su disco “X”, del que ha vendido millones de copias.

El cantante ganó en marzo del año pasado un juicio en Reino Unido por violación de “copyright” en su tema “Shape of You”.

En un twitter, el cantante escribió el año pasado: “La coincidencia está destinada a suceder. Si cada día se publican 60,000 canciones en Spotify, son 22 millones de canciones al año. Solo hay 12 notas disponibles”. Pero serán los doce miembros del jurado que sean elegidos hoy lo que tendrán que decidir, bajo la supervisión del juez Louis Stanton, de 95 años, si las similaridades entra ambas canciones son fruto de un plagio o mera coincidencia.

Ed Sheeran subió al estrado para testificar en una corte de Nueva York donde negó las acusaciones de que su exitosa canción “Thinking Out Loud” plagió la canción clásica de soul de Marvin Gaye “Let’s Get It On”.

Sheeran, de 32 años, fue citado a testificar el martes en el juicio civil presentado por los herederos de Ed Townsend, coautor con Gaye de la canción clásica de soul de 1973. La familia de Townsend acusó al astro inglés de violar sus derechos de autor, alegando que su éxito de 2014 tenía " similitudes sorprendentes” y “elementos comunes manifiestos” con la famosa canción de Gaye.

Sheeran, con traje oscuro y corbata, insistió en que él mismo había inventado su canción. Su testimonio fue a veces polémico, ya que discutió durante el contrainterrogatorio con la abogada del demandante, Keisha Rice.

En respuesta a imágenes de video reproducidas en la corte que mostraban al músico haciendo un popurrí en el escenario con las dos canciones, Sheeran dijo que era “bastante simple entretejer ambas canciones” que están en la misma tonalidad.

“Sería un idiota por pararme en un escenario frente a 20.000 personas y hacer eso”, dijo Sheeran sobre la acusación de que copió canciones.

Previamente en el día, un abogado de los herederos de Townsend, Ben Crump, había dicho al jurado que la fusión de las dos canciones equivalía a “una confesión”.

“Tenemos una pistola humeante”, dijo sobre las imágenes del concierto que muestran a Sheeran alternando las dos canciones.

Crump dijo que el caso se trata de “dar crédito donde se debe”.

Sheeran observó cómo su abogada, Ilene Farkas, insistía en que Sheeran y una coautora, Amy Wadge, escribieron su canción de forma independiente y no plagiaron el material de Townsend y Gaye. Ella dijo que “crearon esta canción sincera sin copiar ‘Let’s Get It On’”.

La progresión de los acordes y los conjuntos de notas en la canción de Sheeran se usan con frecuencia y no aparecieron primero en “Let’s Get It On”, dijo su abogada.

“Let’s Get It On” se ha escuchado en innumerables películas y comerciales y ha sido reproducida millones de veces desde que se lanzó en 1973. “Thinking Out Loud” ganó el Grammy a la canción del año en 2016. La demanda fue presentada en 2017. Se espera que el juicio dure hasta dos semanas.

Townsend, quien también compuso el éxito de 1958 “For Your Love”, fue cantante, compositor y abogado. Murió en 2003.

Kathryn Townsend Griffin, su hija, es la demandante.

“Creo que el señor Sheeran es un gran artista con un gran futuro”, dijo en su testimonio, y agregó que no quería llegar a este punto del caso. “Pero tengo que proteger el legado de mi padre”.