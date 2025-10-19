Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de octubre de 2025
89°ligeramente nublado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Shakira relanza “Hips don’t lie” junto a Ed Sheeran y Beéle

Celebrará dos fechas importantes en su carrera: el 30 aniversario del álbum “Pies descalzos” (1995) y el 20 de “Oral Fixation” vol. 1 y 2 (2005)

19 de octubre de 2025 - 2:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante colombiana Shakira. (Agencia EFE)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Si hay alguien que siempre está proponiendo proyectos novedosos para sorprender a sus fans, esa es la colombiana Shakira, quien no solo ha deleitado a su público de todo el mundo con la exitosa gira “Las mujeres no lloran", sino que ahora también les dará un EP con versiones en vivo de dos de sus álbumes más destacados.

RELACIONADAS

Se trata de una colaboración con Spotify con la cual Shakira celebrará dos fechas importantes en su carrera: el 30 aniversario de su álbum Pies descalzos (1995), que marcó su internacionalización, y el 20 aniversario de Oral Fixation vol. 1 y 2 (2005), con el que grabó los temas en español e inglés.

El proyecto incluirá los temas más icónicos de ambos discos en versiones en vivo, incluyendo “Hips Don’t Lie”, que fue lanzado unos meses después de “Fijación Oral" como un bonus track. El tema será en colaboración con Ed Sheeran y Beéle.

Con este EP se intenta capturar la esencia de Shakira en los primeros años de su carrera y toda la energía que le imprime a sus shows.

El estreno de esta producción se realizará a nivel mundial el 22 de octubre de 2025, coronando para Shakira un año de muchos éxitos y un reencuentro con su público después de no salir de gira en siete años, gracias al tour “Las mujeres no lloran”, que ha consolidado a la cantante como una de las mejores del mundo.

Tags
ShakiraSpotifyEd Sheeran
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 19 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: