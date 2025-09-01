Opinión
1 de septiembre de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Belinda cumple su sueño y canta con Shakira

Las artistas interpretaron juntas el tema “Día de Enero”

1 de septiembre de 2025 - 8:56 PM

Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Belinda vivió lo que describió fue uno de los momentos más significativos de su carrera al subir al escenario del Estadio GNP Seguros para interpretar junto a Shakira la balada “Día de Enero”, durante la última fecha en México de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

RELACIONADAS

Horas antes del concierto, la cantante había anticipado la magnitud del instante a sus seguidores en sus redes sociales: “Demasiado emocionada con lo que estoy a punto de vivir!!! Un sueño hecho realidad para mí, pero todavía no lo puedo decir”, escribió en sus historias de Instagram, encendiendo la expectativa entre sus fans.

Ya durante el show de la colombiana, en medio de la ovación, presentó a su invitada con un reconocimiento que marcó la noche.

“Es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza: con ustedes, Belinda”, dijo la colombiana antes de darle paso a la interpretación de su tema clásico.

Belinda apareció con un pantalón blanco adornado con plumas y un top plateado brillante, mientras Shakira lució un enterizo cubierto de pedrería.

Juntas compartieron micrófono y complicidad en una de las canciones más emotivas del repertorio de la colombiana.

El concierto significó también el cierre de un ciclo histórico en la capital: Shakira ofreció 12 presentaciones en la Ciudad de México y un total de 26 en todo el país, cifras que la consolidaron como la primera artista femenina en alcanzar tal número de fechas en el Estadio GNP Seguros.

En otras noches, la colombiana compartió escenario con invitados como Danna Paola, quien en agosto cantó “Soltera”, además de colaboraciones en otras plazas con Maluma, Alejandro Sanz, Bizarrap y Grupo Frontera.

Tags
BelindaShakiraConcierto
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
