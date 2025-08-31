¿Juntos de nuevo Shakira y Antonio de la Rúa?

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa vuelve a estar en el centro de la atención pública. En esta ocasión, un video que se registró el sábado 30 de agosto es el principal motivo.

Mientras la artista interpretaba “Días de Enero” durante el concierto que ofreció en el estadio GNP de Ciudad de México, el empresario argentino fue captado en las tribunas.

La escena, registrada por una fan y compartida en redes sociales, mostró a De la Rúa sentado en su butaca, intentando pasar desapercibido.

En el video, que rápidamente se viralizó, se observa al exmánager de la colombiana mirando hacia un costado y llevándose la mano a la barbilla, mientras el público coreaba la canción con sus teléfonos en alto.

Tras ese momento, varios usuarios destacaron el simbolismo de la situación, recordando que el tema fue compuesto por Shakira durante su relación con el argentino.

Reapariciones constantes

De acuerdo con “Ecuavisa”, no es la primera vez que Antonio de la Rúa acompaña a la cantante en su gira internacional o en momentos más privados.

Semanas atrás, ambos fueron vistos en un restaurante de Miami junto a Milan y Sasha, los hijos de la artista con Gerard Piqué. De acuerdo con testigos, la reunión se dio sin presencia de cámaras ni atención mediática.

Además, según se ha registrado en presentaciones previas en Estados Unidos y Canadá, el empresario se ha movido con naturalidad entre el equipo técnico y los familiares cercanos de Shakira, portando acreditaciones que lo identificaban como parte del staff.