31 de agosto de 2025
89°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
¿Juntos de nuevo Shakira y Antonio de la Rúa?

El exnovio de la cantante asistió al concierto de ella en México

31 de agosto de 2025 - 12:02 PM

Shakira y Antonio De la Rúa fueron novios por once años. (Archivo)
Por El Tiempo / GDA
La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa vuelve a estar en el centro de la atención pública. En esta ocasión, un video que se registró el sábado 30 de agosto es el principal motivo.

Mientras la artista interpretaba “Días de Enero” durante el concierto que ofreció en el estadio GNP de Ciudad de México, el empresario argentino fue captado en las tribunas.

La escena, registrada por una fan y compartida en redes sociales, mostró a De la Rúa sentado en su butaca, intentando pasar desapercibido.

En el video, que rápidamente se viralizó, se observa al exmánager de la colombiana mirando hacia un costado y llevándose la mano a la barbilla, mientras el público coreaba la canción con sus teléfonos en alto.

Tras ese momento, varios usuarios destacaron el simbolismo de la situación, recordando que el tema fue compuesto por Shakira durante su relación con el argentino.

Reapariciones constantes

De acuerdo con “Ecuavisa”, no es la primera vez que Antonio de la Rúa acompaña a la cantante en su gira internacional o en momentos más privados.

Semanas atrás, ambos fueron vistos en un restaurante de Miami junto a Milan y Sasha, los hijos de la artista con Gerard Piqué. De acuerdo con testigos, la reunión se dio sin presencia de cámaras ni atención mediática.

Además, según se ha registrado en presentaciones previas en Estados Unidos y Canadá, el empresario se ha movido con naturalidad entre el equipo técnico y los familiares cercanos de Shakira, portando acreditaciones que lo identificaban como parte del staff.

En marzo pasado, la hija de De la Rúa, Zulú, participó en un concierto de Shakira en Buenos Aires. Aquella noche también asistieron Aíto de la Rúa y la actriz Calu Rivero. En ese entonces, las imágenes fueron difundidas en redes sociales por Agustina de la Rúa.

Shakira
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
