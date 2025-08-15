Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
15 de agosto de 2025
89°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Shakira cancela concierto en República Dominicana

La empresa productora anunció la cancelación del espectáculo

15 de agosto de 2025 - 11:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
¡Shakira en México! La artista brilla en su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'. (Eduardo Verdugo)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Luego de varios meses de rumores, la empresa SD Concerts confirmó este jueves la cancelación del concierto que la estrella colombiana Shakira ofrecería en el Estadio Olímpico, en Santo Domingo, República Dominicana.

RELACIONADAS

El espectáculo, que estaba programado para el próximo 26 de septiembre fue cancelado “debido a circunstancias fuera de nuestro control”, según informaron los organizadores a través de un comunicado.

Aunque la compañía productora de eventos presidida por Saymon Díaz no descartó el anuncio de una nueva fecha, aseguró que se iniciará el proceso de reembolso de las boletas que fueron adquiridas para la cancelada presentación.

A inicios de esta semana, la comunidad de fanáticos de Shakira pidió “información precisa sobre el estado actual del concierto”, tras el retiro de las vallas publicitarias que estaban colocadas en las diferentes avenidas de la capital dominicana.

Con clásicos de siempre y éxitos del álbum que dio el nombre a su gira, Shakira conquistó al público brasileño.¡Buenas noches, Río! Saludó entusiasta Shakira desde una inmensa pasarela después de sorprender a los asistentes al ingresar por la platea entre el público, mientras su entrada triunfal se transmitía por una pantalla que atravesaba todo el escenario y casi de lado a lado al estadio Nilton Santos.Con el concierto que dará este jueves en el estadio Morumbí, de São Paulo, Shakira terminará sus presentaciones en Brasil y continuará su gira en Perú, Colombia, Chile, Argentina, México, Canadá y Estados Unidos, donde finalizará su recorrido en junio próximo en San Francisco.
1 / 11 | "Después de cada caída nos levantamos más fuertes": Así Shakira abrió su gira mundial. Con clásicos de siempre y éxitos del álbum que dio el nombre a su gira, Shakira conquistó al público brasileño. - Bruna Prado

Tags
ShakiraRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 15 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: