Shakira cancela concierto en República Dominicana

Luego de varios meses de rumores, la empresa SD Concerts confirmó este jueves la cancelación del concierto que la estrella colombiana Shakira ofrecería en el Estadio Olímpico, en Santo Domingo, República Dominicana.

El espectáculo, que estaba programado para el próximo 26 de septiembre fue cancelado “debido a circunstancias fuera de nuestro control”, según informaron los organizadores a través de un comunicado.

Aunque la compañía productora de eventos presidida por Saymon Díaz no descartó el anuncio de una nueva fecha, aseguró que se iniciará el proceso de reembolso de las boletas que fueron adquiridas para la cancelada presentación.

A inicios de esta semana, la comunidad de fanáticos de Shakira pidió “información precisa sobre el estado actual del concierto”, tras el retiro de las vallas publicitarias que estaban colocadas en las diferentes avenidas de la capital dominicana.