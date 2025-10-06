Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Shakira celebra 30 años de “Pies descalzos”

De este álbum surgieron temas icónicos como “Estoy aquí”, “Antología” y “Dónde estás corazón”

6 de octubre de 2025 - 1:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Pies descalzos" ofreció un sonido fresco y letras profundas que mostraron a una Shakira compositora, poeta e intérprete. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Hace exactamente tres décadas, el 6 de octubre de 1995, Shakira lanzó “Pies descalzos”, álbum que transformó su carrera y la proyectó al estrellato internacional con una propuesta que combinó pop-rock y sonidos latinos para consolidarla como una de las voces más originales de la música en español.

RELACIONADAS

Grabado entre Bogotá y Miami, el álbum, tercero de su carrera tras ‘Magia’ (1991) y ‘Peligro’ (1993), marcó un antes y un después en la escena musical colombiana, convirtiéndose en el primero en vender más de un millón de copias en el país.

Con once canciones escritas por la propia artista, “Pies descalzos” ofreció un sonido fresco y letras profundas que mostraron a una Shakira compositora, poeta e intérprete, recordó hoy la casa disquera Sony Music en un comunicado.

De este álbum surgieron temas icónicos como “Estoy aquí”, “Antología”, “Dónde estás corazón” y “Se quiere, se mata”, que ingresaron al listado Top Latin Songs de Billboard y la posicionaron como una de las figuras más prometedoras de América Latina.

Un año después, en 1997, Shakira publicó ‘The Remixes’, una versión del disco que incluyó adaptaciones en portugués y nuevas mezclas de varios de sus éxitos.

Actualmente, “Pies descalzos” está certificado como álbum siete veces diamante por sus ventas físicas y dos veces platino por sus reproducciones digitales, y es el tercero más vendido de su carrera, con más de 4.3 millones de copias a nivel mundial, solo detrás de “Laundry Service” (2001) y “Fijación Oral Vol. 1” (2005).

Shakira retomará la ruta latinoamericana de su gira “Las mujeres ya no lloran” en Colombia el 25 de octubre con dos conciertos en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el 1 de noviembre en el estadio Vive Claro de Bogotá.

Tags
ShakiraMúsicaAniversarioColombia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 6 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: