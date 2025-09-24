Opinión
prima:Suscriptores
24 de septiembre de 2025
77°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Shakira y Beéle aparecen bailando desde un estudio de grabación

¿Hay dúo a la vista?

24 de septiembre de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Beéle y Shakira. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un sorpresivo encuentro entre Beéle y Shakira encendió las redes sociales esta madrugada.

Aunque se rumoreaba que los artistas barranquilleros se habían reunido, debido a las imágenes de ambos desde el mismo estudio de grabación que circularon hace unos días, no fue hasta este miércoles que se dejaron ver juntos.

Fue el cantante de 22 años quien compartió en su cuenta de Instagram un video donde aparece bailando música folclórica de la Costa Caribe colombiana junto a la estrella pop, de 48 años.

Los costeños honraron el legado de La Niña Emilia, también originaria de la Costa, al ritmo de "Curruchuchu", un clásico del Carnaval de Barranquilla.

Ante la viralización de la publicación, los comentarios están divididos, algunos afirman que Beéle y Shakira se unieron en un dúo musical, mientras otros entienden que podría tratarse de una campaña para el carnaval de la ciudad natal de ambos.

Shakira
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Entretenimiento
