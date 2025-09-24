Shakira y Beéle aparecen bailando desde un estudio de grabación

Un sorpresivo encuentro entre Beéle y Shakira encendió las redes sociales esta madrugada.

Aunque se rumoreaba que los artistas barranquilleros se habían reunido, debido a las imágenes de ambos desde el mismo estudio de grabación que circularon hace unos días, no fue hasta este miércoles que se dejaron ver juntos.

Fue el cantante de 22 años quien compartió en su cuenta de Instagram un video donde aparece bailando música folclórica de la Costa Caribe colombiana junto a la estrella pop, de 48 años.

Los costeños honraron el legado de La Niña Emilia, también originaria de la Costa, al ritmo de "Curruchuchu", un clásico del Carnaval de Barranquilla.

Ante la viralización de la publicación, los comentarios están divididos, algunos afirman que Beéle y Shakira se unieron en un dúo musical, mientras otros entienden que podría tratarse de una campaña para el carnaval de la ciudad natal de ambos.